MLB: New York Mets aseguran la tercera base y firman a Bo Bichette en acuerdo multianual

Ciudad de México.- Luego de las fallidas negociaciones que tuvieron con Kyle Tucker y otros jugadores de renombre, los New York Mets tuvieron su primera gran firma de la agencia libre en 2026, asegurando la tercera almohadilla para las próximas tres temporadas. La novena de Queens tendrá entre sus filas a Bo Bichette, con quien habrían cerrado un acuerdo por tres años y 126 millones de dólares.

Steve Cohen y David Stearns, quienes encabezan la organización, han estado en el ojo de las críticas por los aficionados a los Mets en los últimos meses luego de dejar ir a las caras del equipo en el mercado invernal de Grandes Ligas. Cabe recordar que Pete Alonso ahora jugará para los Baltimore Orioles, mientras que su cerrador estelar, Edwin Díaz, firmó un acuerdo con Los Angeles Dodgers, además de otros elementos importantes que marcaron su salida.

BREAKING uD83DuDEA8 Bo Bichette is signing with the New York Mets, per multiple reports pic.twitter.com/O7YLLdDPoh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 16, 2026

Bichette era uno de los jugadores más codiciados en la agencia libre, luego de las hechuras que demostró en su extenso periodo defendiendo los colores de los Toronto Blue Jays. Bo bateó .311 de AVG en el 2025 con 18 vuelacercas y poco menos del centenar de carreras producidas; la novena canadiense le extendió una oferta calificada a Bichette, la cual rechazó para quedar en libertad.

Bo Bichette's 8th home run of the season caps off a 4-run inning for the @BlueJays uD83DuDE2E pic.twitter.com/hPAOFiw1Tp — MLB (@MLB) June 5, 2025

Los Mets, luego de haber sido rechazados por Tucker a pesar de haber presentado una oferta de mayor dinero que los Dodgers, optaron por firmar a Bichette y así adquirir a un elemento que pudiera cubrir la antesala y el campo corto. De acuerdo a lo publicado por ESPN, el jugador de 27 años viajará a Nueva York para someterse a las pruebas médicas y luego oficializar el primer gran contrato de su carrera al tener garantizados 42 millones anuales.

Las proyecciones son que Bichette se convertirá en el tercero del orden al bat para los Mets, blindado por Francisco Lindor y Juan Soto, factores que podrían dinamitar aún más su ofensiva. Así mismo, se prevé que se apodere de la tercera base, posición que era cubierta por Brett Baty, utility que pudiera ser utilizado como moneda de cambio para cubrir el hueco que el equipo tiene en los jardines.

The projected Mets lineup after adding Bo Bichette pic.twitter.com/7MJGrsmaoE — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui