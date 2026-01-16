NBA: Los Cavaliers remontan y le sacan el triunfo a los 76ers como visitantes

Filadelfia, Estados Unidos.- Los Cleveland Cavaliers llegaron a su duelo de este viernes con varios de sus jugadores titulares lesionados, pero eso no impidió que completaran una barrida en dos partidos sobre los 76ers en Philadelphia con una victoria por 117-115 noche.

El ataque de Cleveland fue liderado por Jaylon Tyson, quien anotó un máximo personal de 39 puntos, mientras que Evan Mobley logró una clavada con 4.8 segundos restantes para asegurar la victoria y los Cavaliers remontaron un déficit de 11 puntos en el último cuarto.

Donovan Mitchell añadió 13 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes para Cleveland, que había derrotado a Philadelphia por 133-107 el miércoles. Joel Embiid anotó 33 puntos y Tyrese Maxey sumó 22 puntos, nueve asistencias y cinco robos para los 76ers.

Cleveland no pudo contar con Darius Garland (dolor en el dedo gordo del pie derecho) y Sam Merrill (esguince en la mano derecha), ambos lesionados el miércoles. El entrenador Kenny Atkinson dijo que ambos serán reevaluados cuando el equipo regrese a Cleveland este fin de semana.

Con 8:47 por jugar en el último cuarto, los 76ers parecían tener el control cuando Paul George anotó un tiro en suspensión para poner una ventaja de 11 puntos. Pero los Cavaliers aprovecharon un parcial de 13-2, culminado con un triple de De'Andre Hunter a falta de 5:53, para empatar a 102. Philadelphia se adelantó por siete puntos tras pérdidas de balón de los Cavs en tres posesiones consecutivas, pero Cleveland se mantuvo en la defensa.

Una bandeja de Hunter con poco más de un minuto restante puso a los Cavs un punto arriba. Después de que Mobley anotara uno de dos tiros libres con 22.7 segundos restantes, Maxey empató a 8.1 segundos del final. Tras un tiempo muerto, Tyson asistió a Mobley cerca del aro para una mate fácil que puso a Cleveland por delante por dos. El disparo de Maxey desde justo más allá de la media cancha, que podría haber dado la victoria, se fue de paso.

Dominick Barlow volvió a la alineación de Philadelphia tras abandonar el partido del miércoles antes de tiempo debido a una contusión en la espalda. Era cuestionable al entrar en el concurso y terminó con dos puntos en 17 minutos de juego.

