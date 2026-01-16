"Queremos a André”: Israel Reyes respalda a Jardine pese al mal inicio del América en el Clausura 2026

Ciudad de México.- A pesar de que las Águilas del América han tenido un mal desempeño en los últimos meses, lo cual se ha agudizado en las primeras jornadas del Clausura 2026, desde adentro de la plantilla 'azulcrema', siguen mostrando su respaldo para André Jardine. Israel Reyes, defensor del conjunto de Coapa, dejó en claro que las alarmas no se han encendido y confían en el trabajo de su entrenador.

El América registra uno de sus peores inicios de los últimos torneos, ya que no ha podido conseguir victoria en los dos partidos disputados; inició el 2026 enfrentando a los Xolos de Tijuana, contra quienes empataron sin anotaciones. Su segundo compromiso dramatizó aún más su actualidad, ya que fueron superados por el Atlético San Luis en lo que era su presentación ante sus seguidores en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¡Golazo de San Luis!???uD83DuDD25

¡Golazo de San Luis!???uD83DuDD25

¡Golazo de San Luis!???uD83DuDD25



Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

Ante el mal momento, Israel Reyes descartó que haya tensión dentro del grupo, pues es algo que han enfrentado desde el año anterior, además de aceptar que están a la espera del regreso de Alejandro Zendejas y Henry Martin. "Independientemente de lo que se puede llegar a escuchar, de lo que se habla y lo que nos tocó vivir el año pasado, el grupo está muy fuerte".

Cuando somos un equipo completo, somos muy difíciles de vencer en nuestra cancha y afuera. Mientras nosotros estemos fuertes, no hay nada que entre. Queremos a André, tiene el respaldo de la directiva, de los jugadores; así lo sentimos todos y es por lo que vamos a pelear este torneo".

Así mismo, apuntó que desde adentro no sienten la presión ante este tipo de situaciones, pues entienden que el certamen es muy largo y el sistema de competencia les permite entrar a la pelea por el título a pesar de haber arrancado con un mal paso. "André, y todos sabemos que la Liga no se gana en dos jornadas".

"Independientemente de lo que se diga afuera el grupo está unido, la directiva y nosotros respaldamos a André y su cuerpo técnico al 100%"



Israel Reyes, jugador del América pic.twitter.com/Ft47FfaR6l — Claro Sports (@ClaroSports) January 16, 2026

Por último, señaló que en el equipo la meta sigue siendo la misma, alcanzar un nuevo campeonato, y confirmó que estarán dentro de los contendientes a pesar de que tengan un presente complicado. El América regresará a las canchas para la actividad correspondiente a la jornada 3, visitando al Pachuca, este domingo 18 de enero a las 19:05 horas (horario CDMX).

#Deportes | Águilas del América vs Pachuca; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 3 del Clausura 2026 ?uD83DuDCFAhttps://t.co/jEiAsFdKJm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui