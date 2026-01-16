Red Bull rompe esquemas y presenta un livery radical para la nueva temporada de Fórmula 1

Ciudad de México.- La temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca a pasos agigantados y con ello las escuderías han comenzado a presentar las liveries que se usarán durante todo el año. Red Bull fue uno de los primeros equipos en revelar la decoración de su nuevo monoplaza, el cual no solo tendrá un cambio radical en el diseño aerodinámico, sino que ahora tendrá una nueva unidad de potencia con la incursión de Ford en la categoría.

La clara muestra de la evolución para el equipo de las bebidas energéticas es que se realizó la presentación oficial en Detroit, Estados Unidos, ciudad que está ligada al automovilismo y donde su nuevo proveedor de motores tiene su oficina central. Aprovechando el cambio de regulaciones por parte de la FIA, Red Bull le dio una sacudida a las liveries usadas en años anteriores, las cuales habían sido prácticamente iguales.

El nuevo monoplaza, que será tripulado por Max Verstappen e Isack Hadjar, quien hará su debut con el equipo de las bebidas energéticas, fue bautizado con el nombre de RB22 y su develación se hizo al más puro estilo de Red Bull. En las pantallas del lugar y en las redes sociales del equipo, se publicó un video donde Martin Sonka se encargó de remover la manta que cubría el monoplaza mientras tripulaba su avión acrobático.

En cuanto al diseño se refiere, el monoplaza de este año presentará colores similares, ya que predomina el azul, aunque en esta ocasión es un color más claro aplicado en un llamado patrón jacquard, aunado a que se regresó a un acabado brillante, dejando atrás las superficies mate. Además, lució el contorno blanco alrededor del ya mítico toro rojo, además de la nueva nomenclatura para los números de los pilotos.

You thought it was gonna be the same livery, didn't you? uD83DuDE1C



uD83CuDFA8 @simonrdesigns#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/K0prVkTrWV — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Sobre el cambio de imagen, Verstappen comentó que era algo que tenía varios años pidiéndoselo al equipo, afirmando que el resultado lo dejó satisfecho. "Me gusta el delineado en el logo de Red Bull, que volvió; es más fresco. Sí, me gusta".

Dicho monoplaza tendrá su primer contacto con la pista durante los test de pretemporada, los mismos que se celebrarán del 26 al 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Catalunya, sesiones que no permitirán el acceso a aficionados.

A fresh coat of paint for a brand-new era uD83CuDFA8@FordRacing || #RedBullRacing pic.twitter.com/C4obLVXHI4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui