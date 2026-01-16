Se queda: J.T. Realmuto acepta continuar con los Phillies por tres años y 45 mdd

Filadelfia, Estados Unidos.- Tal parece que cuando J.T. Realmuto decida colgar los spikes, lo hará con el uniforme de Philadelphia; esto después de anunciarse que el veterano receptor habría llegado a un acuerdo por 45 millones de dólares y tres años para quedarse con los Phillies, dijo una persona familiarizada con las negociaciones este viernes.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se había anunciado oficialmente. Realmuto puede ganar 5 millones de dólares adicionales anuales en bonificaciones, dijo la persona. Un tres veces All-Star y dos veces ganador del Guante de Oro, Realmuto tomó su decisión un mes después de que el bateador designado Kyle Schwarber también decidiera quedarse con los Phillies, aceptando un contrato de 150 millones de dólares por cinco años.

JT Realmuto remains in Philly on a three-year deal pic.twitter.com/rptU4Mr17E — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 16, 2026

Realmuto, que cumplirá 35 años en marzo, ha sido uno de los receptores más confiables de las Grandes Ligas en los últimos años, y la temporada del 2025 no fue la excepción. En su séptima campaña con los Phillies, bateó .257 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 134 partidos el año pasado, cuando empató en el liderato de las Grandes Ligas con 132 partidos como receptor. Estaba en la última temporada de un contrato de cinco años por valor de 115.5 millones de dólares.

Realmuto tiene un promedio de bateo de .270 en su carrera con 180 jonrones y 677 carreras impulsadas en 12 temporadas con los Miami Marlins (2014-18) y los Phillies. Ha jugado 1,316 partidos entre campaña regular y postemporada como catcher, ubicándose sólo detrás del venezolano Salvador Pérez (1,420) de los Reales entre los jugadores activos.

Philadelphia también llegó a acuerdos esta pretemporada de Grandes Ligas con el lanzador derecho Brad Keller (por 22 millones de dólares durante dos años) y el jardinero cubano Adolis García (10 millones por una campaña).

Realmuto aporta seguridad tras el plato

Fuente: Tribuna del Yaqui