Se viene la ronda divisional en los playoffs de la NFL: DÓNDE VER los encuentros

Ciudad de México.- La Ronda Divisional de la temporada 2025-2026 de la NFL ya tomó forma después de un fin de semana de partidos cerrados, remontadas y equipos que sobrevivieron por márgenes mínimos. Ahora, sólo restan ocho equipos y siete partidos para encontrar al nuevo campeón del Super Bowl, luego de que los Philadelphia Eagles dejaran el trono vacante al perder ante los San Francisco 49ers en la ronda de comodines.

En esa ronda disputada la semana anterior, cuatro equipos que no ganaron su división salieron avante, la tercera vez en la historia (2015 y 2020). Eso arroja unos playoffs un poco 'extraños', porque los equipos dominantes de los últimos años ya se fueron de la fiesta de enero.

Por primera vez desde 2010, no hay un solo equipo que repita como local en la ronda divisional del año previo. Los Eagles, Chiefs, Lions y Bills lo fueron la campaña anterior, y si bien Buffalo se mantiene, será visitante ante Broncos, otro de los que repiten, pero a quienes habían eliminado en la primera ronda. Los Bears, Seahawks y Patriots, equipos que no calificaron a la anterior postemporada, son locales este segundo fin de semana, que suele tener sorpresas.

En la AFC, los Houston Texans llegan encendidos de la mano de C.J. Stroud, pero deberán superar un difícil escollo cuando visiten a unos New England Patriots en ascenso, y en caso de lograrlo, enfrentar más adelante a favoritos como Buffalo Bills, que aún sueñan con su primer anillo.

Mientras que en la NFC, San Francisco 49ers y Los Angeles Rams lucen como los contendientes más sólidos, aunque los Chicago Bears con Caleb Williams y los Seattle Seahawks jugando en casa prometen batallas cerradas. Con estos ingredientes, todo apunta a un cierre de locura en ambas conferencias y, más adelante, un cruce Bills contra 49ers sería una joya táctica, mientras que un Texans ante Rams, puro espectáculo. Pase lo que pase, el Super Bowl 2026 está cada vez más cerca.

SERIES DIVISIONALES

JUEGOS PARA SÁBADO 17

Buffalo Bills en Denver Broncos

ESPN y Disney Plus, 14:30 horas

San Francisco 49ers en Seattle Seahawks

Canal 5 y Fox Sports, 18:00 horas

JUEGOS PARA DOMINGO 18

Houston Texans en New England Patriots

ESPN y Disney Plus, 13:00

Los Angeles Rams en Chicago Bears

Canal 5 y Fox Sports, 16:30

El 49ers ante Seahawks es de pronóstico reservado

Fuente: Tribuna del Yaqui