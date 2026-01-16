¡Sold out! Entradas para el México-EU en el Clásico Mundial se agotan en menos de una hora

Ciudad de México.- Tras lo vivido hace tres años en el Clásico Mundial de Beisbol, los ojos de todo el mundo estarán puestos en la competencia que reúne a las mejores selecciones de la pelota, por lo que esta edición luce para ser uno de los mejores de la historia y una que nadie querrá perderse.

Y es tal la expectativa por ser testigos de este evento, que los boletos para el juego entre México y Estados Unidos se agotaron en menos de una hora tras salir a la venta en el sitio oficial del torneo el jueves, a menos de dos meses para que comience el torneo.

uD83DuDEA8 ¡ENTRADAS AGOTADAS PARA LO QUE SERÁ UN JUEGAZO! uD83DuDEA8



uD83DuDE2E Ya no hay boletos para el México uD83CuDD9A Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol en Daikin Park, Houston ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/D7XsselBRf — AS México (@ASMexico) January 15, 2026

Lo anterior es una muestra del gran interés que ha despertado este duelo, considerado uno de los choques de mayor peso en toda la fase inicial del certamen y que habrá de realizarse en territorio estadounidense. Dicho encuentro está programado para jugarse el 9 de marzo en el Daikin Park, en Houston, y se perfila como uno de los partidos de mayor atractivo en toda la edición del torneo.

El duelo es uno de los más llamativos de esta ronda

Antes de esta venta individual, la organización ya había colocado los abonos para todos los juegos en Houston, incluidos los de la primera ronda y los dos duelos de cuartos de final, lo que redujo de manera significativa la disponibilidad general cuando se liberaron las entradas individuales.

Los precios de los boletos para este choque iban de los 60 hasta los 1,400 dólares, equivalentes a 1,100 y 24,000 pesos mexicanos, un rango amplio que no fue obstáculo para que la demanda superara por completo la oferta y provocara el agotamiento en cuestión de minutos.

Es tanta la expectación por este duelo que se convirtió en el primer juego del Clásico Mundial en territorio estadounidense en colgar el letrero de agotado, incluso por encima de partidos de eliminación directa, un indicador claro del peso específico que tiene México cuando juega ante Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que oficialmente ya no hay boletos disponibles, el mercado de reventa ya ofrece alternativas en sitios especializados, donde se reportan entradas disponibles desde 150 dólares, una cifra que refleja tanto la escasez como la alta expectativa que rodea al encuentro.

México pretende llegar muy lejos en el torneo

Fuente: Tribuna del Yaqui