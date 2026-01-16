Tomateros de Culiacán es el primer clasificado a la pelea por el título; juego 4 de las semifinales LAMP

Ciudad de México.- Luego de cuatro disputados encuentros, los Tomateros de Culiacán se convirtieron en el primer equipo clasificado a la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026 al concretar la barrida sobre Algodoneros de Guasave. En el otro cruce, los Charros de Jalisco lograron el tercer triunfo y ahora solo una victoria los separa de alcanzar su segunda final de manera consecutiva.

Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

Luis Cessa se terminó convirtiendo en el lanzador que se llevó el triunfo decisivo para Tomateros, luego de lanzar cinco entradas sin permitir carrera y con solo un par de imparables, además de recetar tres ponches; le siguieron un total de cinco relevistas, quienes tan solo admitieron una anotación rival. Ethan Lindow no corrió con la misma suerte y cargó el descalabro tras permitir cuatro anotaciones en cinco entradas de trabajo.

Las primeras rayitas llegaron hasta la apertura del quinto rollo, producto del descontrol de Lindow, ya que tres de las cuatro carreras del rally fueron por otorgar pasaportes con las bases llenas, además de un balk. En el sexto episodio, los Tomateros volvieron a llenar las almohadillas, lo cual fue aprovechado por Allen Córdoba, quien conectó un sencillo y, ayudado por un error de Leo Heras, llegó hasta el pentágono; Francisco Peña se encargó de impulsar la única anotación de los locales.

Con este resultado, la novena de Culiacán se convirtió en la primera clasificada a la final de la LAMP y, por consiguiente, aseguró su asistencia a la Serie del Caribe 2026. Cabe recordar que, por disposición de la CBPC, México contará con dos representantes en la justa de febrero, siendo los equipos que disputen la ronda por el título del circuito invernal.

Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Una joya de pitcheo de Ronald Medrano le permitió a los Charros su tercer triunfo de las semifinales; el abridor de Jalisco trabajó por espacio de seis episodios de solo un par de imparables permitidos, sin recibir carrera. En contraparte, Mark Simon se llevó el descalabro luego de recibir tres anotaciones en 3.1 entradas lanzadas; Trevor Clifton se encargó de bajar el telón, retirando la novena entrada.

Luego de tres entradas sin novedades, el cuarto episodio abrió la puerta al ataque jalisciense; Tirso Ornelas le puso número a la pizarra con un imparable a los jardines y Connor Hollis amplió la ventaja por la misma vía. En el sexto rollo, Reynaldo Rodríguez se encargó de poner el cuatro por cero, imposibilitando la remontada de Mexicali, quienes se quedaron a medio camino luego de un cuadrangular de Estevan Florial y un elevado de sacrificio de Alex Mejía.

Fuente: Tribuna del Yaqui