Van en serio por el título: Estados Unidos convoca a estelar relevista para el Clásico Mundial

California, Estados Unidos.- La selección de las 'Barras y las Estrellas' va en serio por el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol, pues están armando un verdadero 'trabuco'. Este viernes 16 de enero, Estados Unidos anunció que convocaron al torneo a uno de los relevistas más rentables de las Grandes Ligas.

Se trata del lanzador de los Philadelphia Phillies, Brad Keller, quien se unirá a Mason Miller, Griffin Jax, Gabe Speier y David Bednar para encargarse de los innings finales y respaldar también una rotación abridora de lujo, comandada por el ganador del Cy Young, Tarik Skubal.

El ahora seleccionado nacional viene de una temporada brillante en el mejor diamante del mundo, registrando la mejor efectividad de su carrera (2.07) y una tasa de 9.7 ponches por cada nueve entradas de actividad. Estos números mejoraron considerablemente dos años después de sufrir una lesión por el síndrome de la salida torácica.

Por otra parte, el éxito de Keller se puede atribuir a un aumento de casi cuatro millas por hora en la velocidad de su recta el año pasado, demostrando que también es uno de los brazos más explosivos y dominantes que tiene actualmente la Liga Nacional de la MLB. Ese desempeño le valió un contrato de dos años y 22 millones con los Filis.

Ya con la confirmación de Keller, los de Norteamérica están convocando un equipo de miedo y amplio favorito para llevarse la corona. Cabe destacar que en la edición anterior lograron meterse hasta la gran final, pero fueron superados por la selección de Japón de Ohtani.

Algunos de los ya convocados son el flamante campeón de jonroners Cal Raleigh, el receptor Will Smith, el cañonero Bryce Harper, el hábil Brice Turang, el estelar Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson, Alex Bregman, Ernie Clement, Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Kyle Schwarber y Aaron Judge, quien sería el capitán. Mientras que a la lomita de los disparos saltarían David Bednar, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier y Logan Webb.

Sin duda, la alineación está repleta de estrellas y la rotación cargada de ases. A diferencia de otras ediciones, Hill y el dirigente Mark DeRosa se han enfocado en blindar la parte trasera del bullpen, área en la que fallaron al momento clave en el torneo anterior.

Fuente: Tribuna del Yaqui