Ya sin Xabi Alonso, Vinicius Junior podría retomar las negociaciones con el Real Madrid

Ciudad de México.- La destitución de Xabi Alonso pudiera traer más consecuencias dentro de la plantilla del Real Madrid, aunque no todas ellas son negativas. Vinicius Junior frenó su renovación con el conjunto 'merengue' al sentirse relegado a un segundo plano por el ahora exentrenador y, sin él en la ecuación, podría retomar las negociaciones con la directiva de Valdebebas al acercarse el final de su contrato.

Diversas fuentes aseguran que para Xabi Alonso, Vinicius era uno de los jugadores más problemáticos que desestabilizaban el vestidor del Real Madrid. El estratega catalán comentó en un par de ocasiones que Vini sería considerado únicamente como suplente y solo con las bajas de la plantilla, como la lesión de Trent Alexander-Arnold, le permitió estar dentro del cuadro titular.

El punto más álgido de su complicada relación se tuvo durante el último 'Derbi Español' de LaLiga; el atacante estaba siendo uno de los mejores en la cancha contra el Barcelona cuando fue sustituido, causando la molestia inmediata de Vinicius. Al salir de cambio, el delantero brasileño tuvo una fuerte discusión contra el entrenador y, de manera inmediata, se marchó a los vestidores con el partido en marcha.

De acuerdo con lo revelado por ESPN, las negociaciones con el brasileño se detuvieron por órdenes expresas de Xabi Alonso luego de que el jugador pidiera que le mejoraran su sueldo actual, el cual ronda los 20 millones de euros netos por temporada. La información en el entorno del equipo señalaba que la renovación sería retomada una vez se haya finalizado la Copa del Mundo 2026.

Luego de que se anunció el despido de Xabi, Vinicius fue uno de los únicos jugadores en la plantilla que no publicó un mensaje de despedida, pese a que en reiteradas ocasiones, ambas partes comentaron que sus problemas estaban solventados. El portal deportivo antes mencionado, piensa que ya sin el mayor detractor del atacante sudamericano, el Real Madrid pudiera retomar el intento de transacción en las siguientes semanas.

En la temporada 2025-2026 de LaLiga, Vinicius ha participado en las 19 jornadas que se han disputado hasta el momento, con cinco goles y seis asistencias en más de mil 400 minutos. También ha sido factor en el resto de las competencias, como en la Champions League, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

