Además de Guadalajara 2026, conoce cuándo México jugó con dos equipos en la Serie del Caribe

Guadalajara, Jalisco.- La Serie del Caribe pinta para ser histórica, pues por primera vez en décadas, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) tendrá dos representantes en la contienda: México 1 y México 2, que en este caso serán los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán.

La gran fiesta comenzará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, Jalisco, donde además de la representación nacional, se contará con la participación de los campeones de las ligas profesionales de Puerto Rico, República Dominicana y un equipo invitado de la Liga de Panamá.

Cabe destacar que desde la edición de 2014, el formato se amplió con la incorporación de diferentes ligas invitadas, manteniéndose como principio general la presencia de un solo representante por liga participante, pero no será la primera vez que en el evento un país tenga dos clubes.

En tres ocasiones anteriores, un mismo circuito ha estado representado por dos equipos: Hermosillo, México (1974); Carolina, Puerto Rico (2003) y Santiago, República Dominicana (2008). En todas esas ediciones, el país sede participó con su equipo campeón acompañado del subcampeón, conforme a lo estipulado en el reglamento del Caribe.

El primer antecedente fue en la capital de Sonora, cuando las diferencias entre los propietarios de equipos y la Asociación de Peloteros impidieron la realización de la edición 1973-1974, dejando a Venezuela sin representación. Ante esta ausencia, junto a los campeones de República Dominicana (Tigres del Licey), Puerto Rico (Criollos de Caguas) y México (Venados de Mazatlán), se incluyó al subcampeón local, que fueron los Yaquis de Obregón.

Algo similar ocurrió en 2003, cuando la Serie del Caribe se celebró en Carolina, Puerto Rico. Igualmente, el campeón de Venezuela no pudo concluir debido a la crisis político-social, lo que obligó a reorganizar la conformación del torneo. En esa edición participaron las Águilas Cibaeñas, Cañeros de Los Mochis, junto a los equipos anfitriones Indios de Mayagüez (campeón) y Criollos de Caguas (subcampeón).

Mientras que el antecedente más reciente se remonta a Santiago 2008, cuando la no participación de Puerto Rico, por dificultades monetarias, llevó a que la República Dominicana, como país sede, compitiera con Águilas Cibaeñas (campeón) y Tigres del Licey (subcampeón), acompañados por los Yaquis y Tigres de Aragua.

Ahora se repite la historia en Guadalajara, con la LAMP siendo representada por los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. El país que no tendrá equipo este año en el torneo, será una vez más la Liga Profesional Venezolana de Beisbol.

