Álvaro Arbeloa condena los abucheos en el Santiago Bernabéu: "Es gente que no quiere al Real Madrid"

Ciudad de México.- Tal y como se tenía pronosticado, el retorno del Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu se vio marcado por las protestas de sus aficionados luego de los malos resultados obtenidos en las diferentes competencias. Los aficionados que coparon el inmueble de Chamartín se manifestaron de manera enérgica contra varios jugadores de la plantilla, además del presidente del club, lo cual fue reprobado por Álvaro Arbeloa, técnico recién anunciado.

Tras haber perdido la final de la Supercopa de España y quedar fuera de la Copa del Rey, el Real Madrid regresó a casa para recibir al Levante en la jornada 20 de LaLiga. Desde que salieron a calentar, los jugadores del conjunto 'merengue' se enfrentaron a una serie de silbidos y abucheos, además de los cánticos contra la gestión de Florentino Pérez, la cual ha estado marcada por un sinfín de polémicas.

Arbeloa responde a sus retractores

Pese a tener menos de una semana al frente del complicado banquillo blanco, Álvaro Arbeloa tomó su postura ante las protestas de los aficionados y afirmó que, pese a ir llegando, esos silbidos y abucheos también fueron en su contra. "No hemos tenido una buena semana, y los aficionados tienen todo el derecho a silbar. Ahora tengo que ganarme su cariño como entrenador. Los silbidos también iban dirigidos a mí".

No vienen de gente a la que no le guste Florentino. Vienen de gente que no quiere el Real Madrid. No me van a engañar; los madridistas somos conscientes de lo que Florentino ha hecho por este club".

Así mismo, comentó que siempre ha tenido un gran respeto por todos los aficionados del equipo y por el Santiago Bernabéu, por lo que entiende que las exigencias siempre estarán a la altura de lo que representa el equipo en el futbol internacional. Por último, apuntaló que Vinicius no ha tenido un buen rendimiento en los últimos meses, pero se enfocarán en regresar a su mejor versión. "Él encarna lo que significa ser un jugador del Real Madrid. Él encarna lo que significa ser un jugador del Real Madrid".

A final de cuentas, el Real Madrid logró imponerse ante el Levante con gol de penal de Kylian Mbappé y otro más de Raúl Asencio; con este resultado, el combinado blanco se reafirmó en el segundo puesto del circuito doméstico, solo por detrás del Barcelona.

Fuente: Tribuna del Yaqui