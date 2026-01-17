Ante cánticos y abucheos, el Real Madrid logró vencer al Levante y romper racha de malos resultados

Ciudad de México.- Luego de los últimos desastrosos resultados en diferentes competencias, el Real Madrid regresó al Estadio Santiago Bernabéu para reanudar las acciones correspondientes a LaLiga, pero fueron recibidos con un ambiente hostil por su propia afición. El conjunto 'merengue' se pudo imponer ante el Levante en la jornada 20, pero eso no frenó los cánticos y abucheos por sus seguidores.

Desde que el Real Madrid saltó a la cancha para calentar, fueron recibidos por silbidos y una afición agitando pañuelos blancos en señal de protesta por las decisiones recientes. También comenzaron a resonar cánticos contra la gestión de Florentino Pérez y gran parte de la plantilla, resaltando los nombres de Vinicius Junior, Jude Bellingham y Federico Valverde, los tres jugadores a los cuales se les adjudica el despido de Xabi Alonso.

Cánticos de “Florentino dimisión” en el Santiago Bernabéu.



La realización le enfoca. @Grada3com pic.twitter.com/pnY3NM8A7n — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) January 17, 2026

Para acrecentar aún más las molestias de sus seguidores, el Real Madrid tuvo un inicio del encuentro sin demasiada claridad ante un Levante que tuvo un planteamiento claro: tirarse atrás para intentar aguantar el empate, lo cual les sirvió por toda la primera mitad. La primera clara para los locales cayó después de la media hora de juego, aunque no lo supieron fructificar y se marcharon a los vestidores con la igualdad en el marcador sin anotaciones.

El arranque de la parte complementaria tuvo un par de ocasiones para los 'merengues', aunque no fue hasta el 58' que Kylian Mbappé recibió una falta dentro del área. El mismo francés fue quien tomó el balón y se encargó de cobrar la pena máxima, poniendo el uno por cero.

Ya con la ventaja, el Real Madrid tomó valor y continuó en el ataque hasta que Raúl Asencio pudo ampliar la ventaja; el español firmó de cabeza el dos por cero, imponiéndose por aire luego de un tiro de esquina. Franco Mastantuono tuvo a su merced una tercera anotación, pero terminó estrellando la pelota en el travesaño.

Con este resultado, el Real Madrid se reafirma en la segunda posición del certamen doméstico con 48 unidades, solo una por detrás del Barcelona, aunque este aún tiene pendiente su duelo correspondiente a la jornada 20.

Fuente: Tribuna del Yaqui