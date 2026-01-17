Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO; dónde VER al líder de LaLiga durante la jornada 20 en México

Ciudad de México.- Luego de su exitoso paso por las diferentes competencias en las cuales participa, el Barcelona regresará a las actividades de LaLiga para disputar la jornada 20 con la consigna de volver a ampliar la ventaja que lo mantiene como líder. Los dirigidos por Hansi Flick visitarán el Estadio de Anoeta en San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad.

Con 49 unidades, el conjunto blaugrana se ubica en el primer puesto de la tabla, luego de haber logrado 16 triunfos, un empate y solo un par de derrotas en los 19 compromisos disputados hasta ahora, además de mantener la mejor diferencia de goles de todo el certamen. El Barça es seguido de cerca por el Real Madrid, quien está a un punto por detrás, aunque ya tuvo su partido de la jornada, donde venció al Levante.

Su partido más reciente en la competencia doméstica fue durante los primeros días del año cuando el sábado, 3 de enero, recibieron al RCD Espanyol en el Camp Nou, lo que se terminó convirtiendo en una fiesta con par de anotaciones tardías. Luego de un encuentro disputado, Dani Olmo rompió el cero apenas en el minuto 86 y justo sobre los 90', Robert Lewandowski sentenció cualquier oportunidad de remontada con el dos por cero.

#Deportes | Barcelona comienza el 2026 con sufrida victoria ante el RCD Espanyol y aseguran el liderato de LaLiga ?https://t.co/6w9HxB2JPI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

La Real Sociedad se ha podido recuperar en las últimas jornadas, pues pasó de estar dentro de los puestos de descenso a ubicarse en el peldaño 13 de la tabla, registrando cinco triunfos, seis empates y ocho descalabros. El último partido que disputaron en LaLiga fue contra el Getafe, a quienes vencieron con una anotación de último minuto, obra de Jon Aramburu en el 90+6.

Horarios del Barcelona vs Real Sociedad

Estadio: Estadio de Anoeta, San Sebastián, España

Fecha: Domingo, 18 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Duelo de uD83DuDD1F pic.twitter.com/go7v6LrAbo — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 17, 2026

Esta será la segunda ocasión en la que estas dos escuadras se enfrenten durante la temporada 2025-2026 de LaLiga, pues se vieron las caras apenas durante la jornada 6, donde el Barcelona se quedó con el triunfo. Joules Koundé y Lewandowski fueron quienes movieron las redes para la victoria con la cual el cuadro culé se apoderó de la primera posición, superando al Real Madrid.

#Deportes | Barcelona vence a la Real Sociedad y toma el liderato de LaLiga superando al Real Madrid ?uD83DuDE4Chttps://t.co/FgfeFNC7Xk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui