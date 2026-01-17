Charros de Jalisco elimina a Mexicali y se clasifica a la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- Tal y como fue toda la serie, Charros de Jalisco pudieron imponerse a Águilas de Mexicali en un apretado duelo para lograr así la clasificación a la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026. La novena jalisciense continuará la pelea por el bicampeonato, aunque en la última ronda del circuito ya los esperan los Tomateros de Culiacán.

Los dos abridores tuvieron una formidable actuación, aunque ninguno de ellos se fue con decisión; Manny Bañuelos lanzó seis episodios de dos carreras limpias, mientras que David Reyes trabajó por espacio de siete rollos con dos anotaciones, aunque una de ellas fue producto de errores defensivos. El triunfo se lo terminó llevando Miguel Aguilar, mientras que Trevor Clifton se encargó de salvar el encuentro; Kurt Heyer no pudo mantener el hermetismo y fue quien cargó con el descalabro.

Luego de que los inicialistas colgaran par de argollas, la tercera entrada trajo las primeras anotaciones para los dos equipos; con Reynaldo Rodríguez en la segunda almohadilla, Alejandro Osuna conectó un sencillo al jardín izquierdo, enviando a su compañero a la registradora. La respuesta vino de inmediato, ya que con un imparable y par de pasaportes, los Águilas llenaron las bases y, con elevado de sacrificio de Willie Calhoun, se empató la pizarra a uno por bando.

En el cuarto rollo, los jaliscienses volvieron a tomar el liderato, apoyados por errores rivales; Mateo Gil se puso en circulación por una pifia de Alex Mexía y, luego de avanzar hasta tercera, logró anotar con error de Yadir Drake, quien intentó sacar al corredor en home. El dramatismo se extendió cuando Águilas consiguieron el empate por segunda ocasión, apoyados por un elevado de sacrificio de Mejía.

La decisiva cayó en el octavo episodio ya sobre los relevistas; Mateo Gil dio la voz de ataque con un imparable y con un batazo de Tirso Ornelas que se coló entre los jardineros, le permitió llegar hasta el pentágono con la rayita que les dio la ventaja definitiva.

Con este resultado favorable para Charros, no solo se garantiza pelear por el título de la LAMP, sino que le garantiza disputar la Serie del Caribe 2026, de la cual son los organizadores emergentes tras la cancelación en Venezuela. La serie final entre Jalisco y Tomateros iniciará este miércoles, 21 de enero, de acuerdo al calendario publicado.

¡LA FINAL ESTÁ LISTA!uD83CuDFC6uD83EuDEF5uD83CuDFFC



El clásico está de vuelta, @charrosbeisbol y @clubtomateros se citan una vez más en la serie final de la LAMPuD83EuDD29



¡Déjanos tu pronóstico para campeón!uD83DuDE0F#LigaARCO? pic.twitter.com/bI4gsCMab6 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui