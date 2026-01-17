'Checo' Pérez se ilusiona por el funcionamiento de Cadillac en las pruebas: "Esto es solo el comienzo"

Ciudad de México.- Cadillac ya puso en la pista el monoplaza con el que competirán en su primera temporada dentro de la Fórmula 1 y el piloto mexicano, Sergio Pérez, fue quien se encargó de 'estrenarlo'. Luego de la sesión, 'Checo' destacó el gran logro que esto representa y celebró el buen funcionamiento del equipo, pese a que aún no han realizado su debut oficial.

La escudería estadounidense trasladó su estructura hacia la pista de Silverstone en Inglaterra para tener el primer 'filming day' de su historia; como una sesión extra a la pretemporada, el tapatío pudo completar los primeros giros del monoplaza. Con esto, Pérez Mendoza se convirtió en el primer piloto que puso a rodar el monoplaza inicial de Cadillac, aunque Valtteri Bottas también terminó por participar.

Luego de completar con éxito el plan de trabajo, Sergio destacó el buen rendimiento que demostró el bólido en las primeras pruebas, anotando que el ejercicio inicial será fructífero de cara al inicio de temporada. "Hoy fue un día realmente increíble. Todos deberían sentirse increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo".

Todos han trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo formar parte de la historia del automovilismo. Podemos, y debemos, disfrutarlo todos, pero me ha motivado a seguir adelante. Solo quiero volver y sumar kilómetros; esto es solo el comienzo".

¿Qué sigue para Cadillac?

La siguiente aparición de la escudería será durante la pretemporada oficial de la Fórmula 1, la cual tendrá fecha entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Luego se trasladarán hasta Medio Oriente para enfrentar las siguientes dos sesiones en el Circuito Internacional de Baréin; para estos días, se usará una livery especial, la cual fue presentada en días recientes.

También está próxima la presentación del diseño definitivo del monoplaza con el que competirán durante toda la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este será revelado el domingo, 8 de febrero, en la transmisión internacional del Super Bowl XL, uno de los eventos deportivos más influyentes del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui