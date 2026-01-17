Con goles del 'Piojo' y la 'Hormiga', Chivas mantiene el invicto tras vencer al Querétaro

Guadalajara, Jalisco.- El buen momento para las Chivas del Guadalajara se sigue extendiendo, ya que lograron su tercer triunfo consecutivo en el Clausura 2026, por lo que permanecen como uno de los únicos clubes invictos del certamen. El 'Rebaño Sagrado' se impuso ante los Gallos Blancos del Querétaro, apoyados por una anotación de Armando 'Hormiga' González y otra más de Roberto Alvarado.

El 'Rebaño Sagrado' fue quien tomó el control desde los primeros minutos, aunque sin tener demasiada claridad en la última zona, y no fue hasta después de la media hora que su goleador estelar apareció. Luego de un rebote dentro del área, Daniel Aguirre mandó el centro al segundo poste, el cual fue rematado por la 'Hormiga', poniendo el uno por cero; González Alba llegó a seis encuentros consecutivos en el Estadio Akron anotando gol.

Ya en el agregado de la primera mitad, el 'Tala' Rangel tuvo la primera intervención de la jornada, evitando la anotación de los Gallos Blancos para enviar el compromiso al descanso con la ventaja mínima. En el inicio de la parte complementaria, los visitantes tuvieron otra oportunidad para empatar el marcador, aunque terminaron errando sus disparos.

Quien no desperdició su chance fue el 'Piojo', artífice del segundo gol por parte de las Chivas; en el 61', los atacantes del Guadalajara generaron una gran jugada colectiva que terminó siendo firmada por Roberto Alvarado con un tiro al ángulo desde el manchón penal. El 'Rebaño Sagrado' siguió intentando con disparos de larga distancia ya sin volver a encontrar el arco rival.

Cuando parecía que las Chivas volvieron a tomar el dominio y se encargarían de administrar la ventaja, cayó el descuento por parte del Querétaro con cierta complicidad del arquero del Guadalajara. Ante un disparo lejano, el 'Tala' otorgó un rebote franco, permitiendo que Mateo Coronel tomara el balón y, luego de quitarse al arquero, rematara con el arco vacío.

Luego de esta anotación, los Gallos Blancos buscaron el empate, aunque no pudieron completar la remontada y terminaron cayendo en la cancha del Estadio Akron. Las Chivas tienen tres victorias en el mismo número de jornadas, por lo que se disputan la primera posición de la tabla con los Diablos del Toluca, mientras que el Querétaro está en el puesto 15 sin conocer el triunfo aún en el 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui