Darel Torres es nombrado como el Pitcher del Año de la LAMP; conoce cuáles fueron sus logros

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros de Los Mochis tuvieron una destacada temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). En la fase regular lograron terminar entre los cinco mejores y protagonizaron una intensa ronda de playoffs, donde al final cayeron ante los Tomateros de Culiacán, equipo que hoy en día es finalista.

Pero ese gran momento que tuvieron los de la 'Nación Verde', en gran parte, se debe a la soberbia campaña que tuvo el inicialista Darel Torres, quien este sábado 17 de enero de 2026 se llevó el premio Vicente Romo, que lo acredita como el Pitcher del Año de la LAMP.

El galardón es más que merecido, ya que Torres fue quien comandó el departamento de efectividad con 2.13; además, fue el lanzador que recetó más 'chocolates' con un total de 62, un WHIP 1.09 y terminó como sublíder de triunfos con seis, en lo que fue además su mejor etapa como profesional en el invierno.

Darel Torres ganó la votación de los medios especializados, con el 40 por ciento de los votos, boleta que compartió con Manny Barreda de Tomateros de Culiacán, que terminó segundo (19 por ciento), Wilmer Ríos de Naranjeros de Hermosillo (16 por ciento), Felipe González (12 por ciento) y Odrisamer Despaigne (5 por ciento) de los Yaquis de Obregón y David Reyes de las Águilas de Mexicali (8%).

Además, el del Pochotal fue segundo en la votación de este mismo reconocimiento la campaña pasada y en este año vino con sed de revancha, para demostrar que es uno de los brazos de mayor confianza que tiene actualmente el beisbol mexicano y la propia LAMP.

Con esto, los Cañeros de Los Mochis han tenido a tres de los últimos siete ganadores al trofeo Vicente 'Huevo' Romo, siendo los otros dos el estelar cubano Yoannis Quiala en la campaña 2019-2020 y el también mexicano Luis Fernando Miranda en la 2022-2023.

Se espera que Torres pueda levantar la mano para ser tomado por alguno de los dos equipos que representarán a la selección mexicana en la Serie del Caribe 2026, que comenzará a principios de febrero en el Estadio Panamericano de Jalisco.

Ganadores de los premios a Los Más Valiosos hasta el momento:

Manager del Año: Luis Carlos Rivera (NAY)

Novato del Año: Ángel Ramírez (HER)

Relevista del Año: Matt Foster (HER)

Pitcher del Año: Darel Torres (MOC)

Fuente: Tribuna del Yaqui