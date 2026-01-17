GM Shi Yanxu traslada la esencia del kung fu a Sonora: "No es en un entrenamiento, es un estilo de vida"

Ciudad Obregón, Sonora.- El kung fu es una de las artes marciales más conocidas internacionalmente, pero su origen se remonta al Templo Shaolin de China, donde esta disciplina no es solo un entrenamiento, es un estilo de vida. Por primera vez en la historia, el monje Shaolin, GM Shi Yanxu, visitó Ciudad Obregón y habló en exclusiva para TRIBUNA sobre la esencia de esta cultura que tiene más de mil años de existencia.

El venerable monje impartió una clase de kung fu en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, donde estuvo acompañado de academias de diferentes partes de la República Mexicana y múltiples aprendices. GM Shi Yanxu destacó la gran iniciativa que tienen las personas de esta región y reconoció las ganas que tienen de aprender de esta cultura. "La gente de aquí es muy activa y le gusta aprender, está dispuesta a aprender".

uD83EuDD4B ¡Una clase masiva de Kung Fu se vivió en el Monumento a la Revolución! El Gran Maestro Shi Yan Xu, del Templo Shaolin, llevó la tradición y energía del Kung Fu a la #CDMX uD83CuDF0F



uD83DuDEA8 ¡Arrancó #EsNoticia! @juanmapregunta te trae lo más relevante del día | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/tsXskTEiPP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 12, 2026

Un estilo de vida

En su visita a Obregón, el monje Shaolin dejó en claro que el kung fu no se trata de una sola enseñanza o disciplina, sino que es todo un estilo de vida. "No es en sí un entrenamiento, es un estilo de vida; vengo a compartir, para que puedan sentir lo que es un estilo real de Shaolin y compartir con todos ellos lo que es esta cultura". afirmó.

Aunque la raíz se centra en el Templo Shaolin, en la provincia de Henan, lo cierto es que esta también conocida como arte marcial es impartida en casi todo el mundo, por lo que las enseñanzas y los estilos podrían no ser los mismos, pero para el venerable monje GM Shi Yanxu, lo primordial es que entiendan el beneficio que trae el Kung Fu a sus vidas, que es ayudar a las personas a salir de la monotonía y mejorar la calidad de vida. "Es una cultura que tiene mucho tiempo; entendemos que al momento de enseñar sea un poquito diferente en otros países, pero siempre lo más importante debe ser el beneficio que trae a sus vidas", declaró.

uD83CuDDE8uD83CuDDF3 Desde China hasta #Sonora, el monje Shi Yanxu impartirá clases gratuitas de artes marciales y meditación para combatir el estrés.



Será este domingo a las 10:00 en la Plaza Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal en Ciudad Obregón, y estará abierta a personas de todas las… pic.twitter.com/kvWZOvrvGJ — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 16, 2026

Cabe destacar que este domingo 18 de enero, el monje impartirá una clase masiva de kung fu totalmente gratis en la Plaza Álvaro Obregón, ubicada frente al palacio municipal. La hora presupuestada para el arranque de la clase es a las 10:00 horas.

Fuente: Tribuna del Yaquireproductor GM Shi Yanxu traslada la esencia del kung fu a Sonora: “No es en un entrenamiento, es un estilo de vida image