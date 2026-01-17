LAMP: Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se enfrentarán por el título de la temporada 2025-2026

Ciudad de México.- El campeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026, se definirá en los próximos días, repitiendo la final de la temporada anterior y trayendo una nueva edición de la rivalidad más encendida del circuito invernal. Los Charros de Jalisco llegan con el firme objetivo de lograr el bicampeonato, aunque para ello deberán superar a los siempre aguerridos Tomateros de Culiacán.

La novena sinaloense fue la primera que se ganó su boleto a la instancia final, luego de haber eliminado a los Algodoneros de Guasave con cuatro triunfos de manera consecutiva. Luis Cessa se terminó convirtiendo en el lanzador que ganó el juego decisivo luego de lanzar cinco episodios sin permitir carrera, mientras que a la ofensiva, Allen Córdoba fue la clave, ya que logró enviar cuatro carreras al marcador en complicidad con un error de Leo Heras.

Por su parte, Charros tuvieron que esperar un día más para asegurar su puesto en la pelea por el título luego de vencer a Águilas de Mexicali en una serie que apenas se prolongó durante cinco encuentros. Julián Ornelas ha sido el jugador más encendido con el madero, ya que en la postemporada, lidera a Jalisco en carreras producidas con nueve y también encabeza el departamento de los cuadrangulares.

Esta será la cuarta ocasión en la que estas dos escuadras se crucen en la última instancia de la temporada; la primera ocasión en la que se enfrentaron por el título fue en la final del 2014-2015 con resultados favorables para Tomateros. La primera venganza para Charros llegó en el 2021-2022 cuando superó a Culiacán en una final que se fue a siete encuentros y luego, en la campaña anterior, la novena jalisciense refrendó su superioridad en la última instancia.

En el Draft correspondiente a la final, ambas escuadras tuvieron un enfoque diferente; por su parte, Tomateros decidió adherir poder a su line up con la incorporación de Estevan Florial, jardinero dominicano que disputó la temporada con Águilas de Mexicali. Charros optó por sumar experiencia a su staff de lanzadores, ya que el refuerzo elegido fue el relevista Jesús Cruz.

Las acciones comenzarán en el Estadio Tomateros, este miércoles, 21 y jueves 22 de enero con los primeros encuentros de la final, mientras que el Estadio Panamericano recibirá los juegos 3 y 4 durante el 24 y 25 del mismo mes. En caso de que la serie se prolongue lo máximo posible, finalizará el jueves, 29 de enero, para luego dar paso al inicio de la Serie Caribe, a donde ambas escuadras ya están clasificadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui