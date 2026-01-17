'Memo' Ochoa sigue imbatible; el arquero mexicano fue clave para la victoria del AEL Limassol de Chipre

Ciudad de México.- Luego de haber tenido un arranque complicado, Guillermo Ochoa se ha convertido en una de las figuras máximas para el AEL Limassol, equipo de la Liga de Chipre. El arquero mexicano volvió a ser factor para que su club cosechara una nueva victoria, ahora sobre el Akritas Chlorakas, y recuperan valiosas posiciones de cara al inicio de la ronda de campeonato.

'Memo', quien ya se apoderó por completo de la titularidad, tuvo una jornada tranquila, ya que sus rivales tuvieron escasas llegadas al arco del mexicano. Ochoa Magaña registró cuatro intervenciones, aunque de ellas, solo una tuvo la dirección correcta a la portería; con este nuevo resultado, Guillermo alcanzó su quinto partido imbatido desde su llegada al AEL Limassol, quienes cuentan con dos triunfos en sus últimos cinco encuentros.

Pese a la buena actuación del cancerbero azteca, los reflectores de la jornada se los llevó Zakaria Sawo, ya que el delantero central originario de Gambia fue el artífice de las dos anotaciones por parte del conjunto amarillo. El primer tanto llegó al minuto 20 y antes de que finalizara la primera mitad, se sentenció el rumbo del encuentro con el dos por cero, ventaja que administraron con facilidad hasta el silbatazo final.

Con esta nueva victoria, el AEL Limassol alcanzó las 27 unidades, luego de sumar ocho triunfos, tres empates y siete derrotas en las 18 jornadas disputadas hasta ahora. El equipo donde milita 'Paco Memo' se encuentra en el séptimo sitio, por lo que necesita subir por lo menos un puesto más para garantizar su espacio entre los seis clubes que se disputarán el título; el líder de la competencia es el Ormonia con 39 puntos y es seguido de cerca por el Pafos.

El AEL Limassol continuará sus actividades el próximo miércoles, 21 de enero, con un clásico de la región, pues visitará al Aris Limassol en la segunda ronda de la Copa de Chipre a las 10:00 horas (horario CDMX). En cuanto a la liga se refiere, el equipo del arquero mexicano tendrá la jornada 19 contra el Anorthosis el domingo 25 de enero.

Con estos resultados, Guillermo Ochoa suma créditos para ser considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

