Paris Saint-Germain pagará millonaria cláusula de recisión por una joven promesa del Barcelona

Ciudad de México.- Luego del 2025 en el que ganaron prácticamente todo, el Paris Saint-Germain quiere tener un 2026 aún más exitoso y estaría cerca de fichar a un joven mediocentro de apenas 18 años. Dro Fernández, jugador español canterano del Barcelona, estaría cerca de concretar su firma con el PSG, aunque para ello, el club parisino deberá pagar una cláusula millonaria con la que la promesa estaba 'blindada'.

Pedro Fernández, o mejor conocido como Dro, es nacido en Nigrán, España, y cuenta apenas con 18 años; pese a su corta edad, el mediocampista ya tiene cinco encuentros con el primer equipo, en los que cuenta con una asistencia, además de que fue titular en la Champions League. Al ser uno de los jugadores con mayor proyección, la directiva del Barça estaba en espera de poder reestructurar su contrato y garantizar su permanencia con el equipo por varios años.

Es por eso que el que el propio jugador haya pedido su salida sorprendió a los altos directivos de La Masia, aunque para ello deberá ejecutar su cláusula de rescisión De acuerdo a la información recopilada en Transfermarkt, dicha penalidad asciende a los seis millones de euros, cifra que deberá ser absorbida en su totalidad por el PSG.

ESPN publicó que el conjunto parisino ya tiene un principio de acuerdo con el mediocampista español, quien estará llegando al Paris Saint-Germain hasta el 2030. Dicho portal afirma que las negociaciones están en la última instancia y aseguró que si los últimos detalles se resuelven pronto, el jugador se estará desplazando a Francia para realizar el anuncio oficial en los próximos días.

Luego de que el Barcelona anunciara que Ro sería asignado a la lista de transferibles, varios equipos mostraron su interés en sus servicios, aunque el PSG fue quien se adelantó. Además de la escuadra francesa, el Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Manchester City y Chelsea fueron otras de las potencias que intentaron negociar por los servicios del joven.

De manera extraoficial, se supo que los directivos del PSG estuvieron reunidos durante varias horas con los agentes de Dro Fernández este sábado, 17 de enero, para intentar cerrar el jugoso acuerdo. Según lo indicado por las fuentes, no fue hasta que Luis Enrique, estratega del Paris y exentrenador del Barcelona, se puso en contacto directo con el propio juvenil que las negociaciones tuvieron un avance considerable.

Fuente: Tribuna del Yaqui