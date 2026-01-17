Pumas UNAM vs León FC; horarios y canales para VER EN VIVO la jornada 3 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de una intensa jornada de media semana, el Clausura 2026 reanudó sus acciones con la tercera jornada del torneo, en la cual los Pumas UNAM tendrán su segundo encuentro en casa, recibiendo al León FC. Ambas escuadras tuvieron un inicio de certamen sólido en el que ya registran un triunfo y buscarán sumar otro más antes de la pausa que hará la Liga MX.

De ambas escuadras, los Pumas son quienes llegan mejor posicionados; el conjunto universitario se encuentra en la cuarta posición, luego de haber logrado un triunfo y un empate, por lo que suma cuatro unidades, empatado con Xolos de Tijuana, pero mejor ubicados por la diferencia de goles. El León no se encuentra tan lejos, pues apenas queda relegado en el puesto 8 luego de una victoria y un descalabro.

En la jornada anterior, los Pumas se metieron a la cancha del Estadio Universitario de la UANL para medirse contra los Tigres, encuentro del cual salieron bien librados y se llevaron los tres puntos. El conjunto capitalino se adelantó en el marcador con un gol de Robert Morales al minuto 23 y el resto del encuentro se dedicó a administrar la escasa ventaja; en la última parte del compromiso, Ángel Correa tuvo la oportunidad de poner el empate, pero terminó errando el disparo con el arco vacío.

En contraparte, el León visitó al Pachuca, contra quienes se llevaron su primera derrota del año al haber sido superados con marcador de dos tantos por uno. Luego de la primera mitad en la que escasearon las oportunidades, el primer tanto llegó al 45+2, obra de Oussama Idrissi, y Salomón Rondón amplió la ventaja ya en la parte complementaria.

Horarios del Pumas UNAM vs León FC

Estadio: Ciudad Universitaria, Ciudad de México

Fecha: Domingo, 18 de enero

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

Luego de que finalice la jornada 3, el Clausura 2026 hará un parón para hacer espacio a los partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana, ya que, al no ser fecha FIFA, se jugará solo con elementos pertenecientes a la Liga MX. Chivas del Guadalajara es quien más jugadores aporta a la convocatoria con ocho.

