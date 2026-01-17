Refuerzo de lujo: Halcones de Ciudad Obregón anuncia llegada de viejo conocido de la afición

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Halcones de Ciudad Obregón, de la mano de Manu Gelpi, buscarán tener una temporada protagonista en la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa). Por eso están apostando por formar un equipo con extranjeros que ya conozcan la liga.

Hace unos días la directiva anunció la llegada del estelar Tony Farmer y este sábado 17 de enero de 2026, volvieron a sorprender al darle la bienvenida a Josh Perkins, quien también es un jugador que ya sabe lo que es portar los colores del equipo 'emplumado'.

El estadounidense fue una figura clave en la ofensiva y en la creación de juego durante la temporada 2025, por lo que ahora regresa con la experiencia de haber aportado constantemente a la producción del equipo. En la pasada campaña, destacó en partidos clave, figurando entre los líderes del equipo; inclusive terminó como líder de asistencias de toda la liga al promediar 5.7.

Perkins en la duela

El regreso de Perkins representa una apuesta estratégica para reforzar la construcción de juego, el manejo de los ritmos durante los partidos y el liderazgo dentro del plantel, lo que será crucial durante toda la campaña. Su capacidad para distribuir el balón y tomar decisiones dentro de la duela seguirá siendo un componente esencial del estilo competitivo que caracteriza a la quinta de Cajeme. La directiva de Obregón continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada, integrando talento con experiencia para mantener al club en la lucha por los objetivos planteados", escribió el club.

Rayos, también se refuerza

Igualmente, otro de los equipos de Sonora que participa en el Cibacopa, los Rayos de Hermosillo, esta semana anunciaron a uno de sus refuerzos; se trata de Khalil Iverson, quien vuelve por cuarta temporada con el conjunto multicampeón. Con 1.95 metros de estatura, y jugando la posición de alero, Iverson intentará comandar una temporada de ensueño para los de la H.

El jugador es proveniente de Wisconsin y tiene experiencia en selecciones nacionales de Estados Unidos, pero en los últimos años ha hecho de Hermosillo su casa y viene más motivado que nunca para que Rayos nuevamente tenga un paso exitoso en el certamen.

Desde la frontera hasta el Pacífico y hasta el corazón de México, todos jugamos el mismo juego. uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD#EstoEsBasquet pic.twitter.com/Jg03jMYBvj — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui