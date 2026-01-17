Será compañero de Lionel Messi; delantero de la Selección Mexicana es buscado por el Inter de Miami

Ciudad de México.- En las últimas horas, han tomado relevancia los rumores sobre el que se podría convertir en el nuevo fichaje para el Inter de Miami, ya que los reportes iniciales indican que un delantero de la Selección Mexicana sería el elegido. De acuerdo a lo publicado, Germán Berterame pudiera llegar a la MLS por primera ocasión en su carrera para ser el nuevo compañero de Lionel Messi.

Según lo comentado por Diego Armando Medina, reportero y colaborador de TUDN, los Rayados del Monterrey ya están analizando el movimiento, el cual se podría concretar en las próximas horas. Berterame aún cuenta con un acuerdo vigente con 'La Pandilla', el cual finalizará hasta diciembre del 2027 de acuerdo a los datos recopilados por Transfermarkt; aun así, el Inter de Miami estará dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, la cual asciende a 15 millones de dólares.

El atacante firmó con el conjunto regiomontano en el 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes para el Monterrey. En total, tiene 152 encuentros defendiendo los colores blanco y azul, en los que registra 67 goles y 15 asistencias en 11 mil 836 minutos disputados.

Anthony Martial assisting on German Berterame's last goal (potentially) for Monterrey pic.twitter.com/9ZVMo3ETsV — Rayados90 (@rayadosninety) January 17, 2026

Germán es nacido en Córdoba, Argentina, y formó parte de la selección 'Albiceleste' en las categorías inferiores, pero en el 2023, decidió solicitar su carta de naturalización en México. En septiembre del 2024, recibió el documento, por lo que fue convocado a la Selección Mexicana, con quienes registra participación en seis compromisos.

Inter de Miami confirma su intención de fichar a Berterame

Jorge Mas, empresario que funge como copresidente del Inter de Miami, confirmó que su club tiene intenciones de concretar la firma del naturalizado mexicano. "Primeramente, Germán Berterame es un gran jugador y nosotros aspiramos a tener una gran plantilla. Sé que confirmó eso esta mañana, que hay una oferta de Inter Miami".

Así mismo, comentó que espera que dicho movimiento se concrete en un lapso no mayor a las 36 horas para que el jugador se integre a los entrenamientos de 'Las Garzas' en el menor tiempo posible. "Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas, pero una vez más nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinaria".

uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDDE6uD83CuDDF7Jorge Mas confirms interest in Monterrey striker German Berterame.



“There is an offer from Inter Miami for German Berterame. We’ll see how that unfolds in the next 24-36 hours.”#InterMiamiCF #MessiuD80CuDCF5 pic.twitter.com/VUYLAzkVwN — Franco Panizo (@FrancoPanizo) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui