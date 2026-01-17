Tomateros de Culiacán suma a Esteban Florial a la pelea por el titulo; Draft de la final LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- Con ambos equipos definidos para la pelea por el título, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) llevó a cabo el tradicional Draft para la final de la temporada 2025-2026, donde ambos equipos sumaron a elementos que pudieran ser clave en la intensa serie que se avecina. Los clubes tuvieron enfoques diferentes, ya que mientras Tomateros de Culiacán se centró en reforzar el poder del line up, Charros de Jalisco sumaron experiencia en el staff de lanzadores.

Dicho ejercicio fue transmitido por los canales oficiales de la LAMP y Tomateros ganó el sorteo para ser el primero en elegir; el primer pick de Culiacán fue el de Estevan Florial, jardinero que participó con Águilas de Mexicali en la campaña. En la postemporada, el dominicano tiene .364 de AVG, con lo cual lideró a los fronterizos hasta las semifinales; también acumuló tres cuadrangulares y seis carreras producidas como muestra de su bateo oportuno.

Por su parte, los Charros optaron por reforzar su staff de bullpen, eligiendo a Jesús Cruz de los mismos Águilas; el exlanzador de MLB fue una pieza importante en el cuerpo de relevistas para Mexicali y, hasta el momento, tiene efectividad inmaculada en los actuales playoffs. El derecho cuenta con seis apariciones hasta ahora, mismas en las que no ha permitido carrera y registra nueve chocolates recetados.

La segunda elección para Jalisco fue David Reyes, abridor de Mexicali, mientras que Tomateros eligieron en la segunda ronda a Willie Calhoun, jugador de los Naranjeros de Hermosillo que había sido tomado como refuerzo por los emplumados.

¿Cómo llegan a la final?

Tomateros fue el primero que consiguió clasificarse a la final luego de superar a Algodoneros de Guasave con cuatro victorias consecutivas. En el cuarto de la serie, Luis Cessa fue quien se anotó el triunfo luego de lanzar cinco episodios en blanco y con apenas dos imparables permitidos; el momento que marcó el encuentro fue el batazo de Allen Córdoba, quien, con complicidad de los errores rivales, le dio la vuelta al cuadro vaciando las bases.

Por su parte, los Charros se clasificaron luego de cinco aguerridos encuentros ante Águilas de Mexicali, siendo el segundo que llegó a la ronda final de la LAMP. El juego decisivo se vio marcado por la buena actuación monticular de ambos equipos y se terminó definiendo por un par de pifias del conjunto emplumado, permitiendo la victoria de Jalisco con marcador de apenas tres anotaciones contra dos.

Pase lo que pase en la final de la LAMP, ambas escuadras están clasificadas a la Serie del Caribe 2026, ya que, por disposición oficial de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe, México contará con dos equipos representativos en la justa de febrero.

#Deportes | La Serie del Caribe 2026 define su calendario; así se jugará el clásico en el Estadio Panamericano ?https://t.co/Ms9qYRZki7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui