Barcelona cae ante la Real Sociedad en un partido frenético y plagado de polémica arbitral en LaLiga

Ciudad de México.- La víctima resultó en victimario, ya que luego de llegar como favorito, el Barcelona fue derrotado por la Real Sociedad en un partido de ida y vuelta que finalizó con la diferencia mínima en el marcador. Los fuera de lugar se terminaron convirtiendo en clave, ya que a ambos equipos se les terminaron por anular hasta seis anotaciones por estar en posición adelantada.

Apenas en 30 segundos, la Real Sociedad dejó en claro que no iba a ser un partido sencillo, pues en la primera jugada del encuentro marcaron el primer gol que, a su vez, fue el primero en ser anulado por el árbitro lateral. Al minuto 7, el Barcelona tomó mal parado al conjunto rival y, luego de que Dani Olmo robara el balón, comandó el contraataque que terminó con anotación de Fermín López, pero también fue anulada, ahora por una falta previa.

uD83DuDD1A ¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAL!! ¡¡SÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! ¡¡¡LA VICTORIA ES NUESTRAAAAA!!! uD835uDDD4uD835uDDE8uD835uDDE3uD835uDDD4 uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDD4uD835uDDDF!!! uD83DuDC99uD83DuDC99uD83DuDC99 pic.twitter.com/pqqkxYymQB — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 18, 2026

El dramatismo continuó en el 20', ya que luego de un error en la salida del Barça, Gonçalo Guedes lanzó un centro peligroso, el cual, antes de poder ser rematado, terminó despejando Eric García. La fiesta de las anotaciones anuladas continuó en el 21' luego de que Pedri enviara un pase filtrado a Frenkie de Jong, pero este estuviera en posición adelantada.

Antes de la media hora, el Barcelona tuvo una más, ya que luego de una jugada accidentada con bastantes rebotes dentro del área, Lamine Yamal empujó el esférico, pero de nueva cuenta, se levantó la bandera del auxiliar para anunciar el fuera de lugar. El primer gol oficial llegó en el 32': Guedes envió el centro desde la banda derecha y, tras ganarle la espalda a Jules Koundé, Mikel Oyarzabal la prendió de volea para poner el uno por cero.

uD83DuDEA8 WHAT A GOAL FROM MIKEL OYARZABAL VS BARCELONA uD83EuDD2FuD83DuDD25https://t.co/tCUf6KYz74 — KinG £ (@xKGx__) January 18, 2026

La primera mitad finalizó con un penal a favor del Barcelona, el cual después fue anulado por una posición adelantada; con Álex Remiro, arquero de la Real Sociedad ya convertido en figura, comenzó la parte complementaria y no fue hasta el 70' que lograron vencerlo. Yamal puso un centro al segundo palo y de testa, Marcus Rashford empató el emocionante compromiso.

El Barcelona no tuvo tiempo de celebrar, pues apenas se reanudó el encuentro, la Real Sociedad volvió a retomar la ventaja con una volea cruzada de Guedes. Luego de varias intervenciones más de Alex Remiro y la expulsión de uno de los jugadores locales, el colegiado hizo sonar el silbatazo final que representó la importante victoria para los de San Sebastián.

Fuente: Tribuna del Yaqui