Clausura 2026: Tigres UANL y Diablos del Toluca reviven la final con empate para el olvido

Monterrey, Nuevo León.- La jornada 3 del Clausura 2026 trajo uno de los partidos más esperados en todo el torneo, pues revivía la última final de la Liga MX entre los Diablos del Toluca contra los Tigres UANL. Lo que se pronosticó como una guerra de tácticas terminó siendo un gris empate sin anotaciones con escasas propuestas ofensivas.

La última ocasión en la que los Diablos visitaron la cancha del Estadio Universitario de la UANL fue en la ida de la final del Apertura 2025, partido que terminó con la victoria para el conjunto universitario. Luego de una remontada en el partido de vuelta y una maratónica tanda de penales que tuvo 24 cobros, el Toluca se alzó con el título y logró su primer bicampeonato desde que se instauraron los torneos cortos en el balompié azteca.

De regreso a la jornada 3 del torneo actual, la faceta presentada por ambos equipos fue totalmente diferente, ya que se escaseó el poderío ofensivo y la generación de oportunidades manifiestas para anotar. Desde los primeros instantes, el encuentro se vio trabado en el medio campo, además de que las pocas ocasiones generadas fueron cortadas sin lograr trascender.

En el minuto 76, hubo una jugada que dinamitó los ánimos del equipo visitante, ya que Juan Sánchez Purata terminó siendo expulsado por una doble tarjeta amarilla. Luego de quedarse con un hombre más, los Diablos empujaron con mayor determinación, aunque siguió la tónica de no encontrar claridad en la última línea.

Se va expulsado Juanjo Purata (Tigres UANL) por falta en el partido ante Deportivo Toluca pic.twitter.com/TtYzSv66tc — lilboimx (@lilboimx) January 18, 2026

A pesar de que el encuentro finalizó con par de ceros en el marcador, el Toluca fue quien se vio superior, aunque no pudieron superar a Nahuel Guzmán, que tuvo un par de intervenciones exitosas. Por su parte, los Tigres sumaron disparos contados a la portería rival, lo que terminó por consolidar el insípido resultado.

Con el gris empate, el Toluca extendió su mala racha en la casa del conjunto felino, pues se llegó a cinco años sin conseguir una victoria en la cancha del Estadio Universitario de la UANL. Su triunfo más reciente fue en la jornada 9 del Clausura 2021 cuando se llevaron los tres puntos con el marcador de uno por cero.

