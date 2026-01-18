Con la Champions League y LaLiga en juego, el Real Madrid intenta dejar atrás sus recientes fracasos

Ciudad de México.- El Real Madrid tuvo unos días complicados, pues, en menos de una semana, perdieron la final de la Supercopa de España y luego fueron eliminados de la Copa del Rey por un equipo de la Segunda División de España. Pese a las recientes 'desgracias', los ahora dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen la oportunidad de reivindicarse con un par de duelos en Champions League y LaLiga.

Su actividad semanal comenzará con el reinicio de la Liga de Campeones de la UEFA, donde se encuentran peleando contra otras tres potencias para conseguir la clasificación directa a los octavos de final del 2025. El Real Madrid está en el puesto ocho, aunque empatados con los mismos puntos con el Inter de Milán, Atlético de Madrid y el Liverpool, todos ellos con 12 unidades, por lo que una victoria los potenciaría hacia lo más alto de la tabla.

El Real Madrid se enfrentará al Mónaco en un duelo en el que parten como favoritos, ya que el rival mantiene récord negativo y está relegado hasta el puesto 19, al borde de la eliminación. Dicho encuentro será en el Estadio Santiago Bernabéu este martes, 20 de enero, a las 13:00 horas (horario CDMX), buscando también el dejar atrás los abucheos recibidos por la afición en su incursión anterior en el inmueble de Chamartín.

#Deportes | ¿Se va del Real Madrid? Vinicius Junior habría lanzado un ultimátum tras recibir abucheos en su contra ?uD83DuDC64https://t.co/B9kdRqJ6zR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

Pueden tomar el liderato de LaLiga

Luego de un par de meses por detrás del Barcelona, el conjunto 'merengue' tiene la oportunidad de apoderarse del liderato, ya que con los recientes resultados, recortaron la diferencia de puntos. El Barça sigue en el primer lugar, pero con la derrota que sufrieron ante la Real Sociedad y el triunfo del Real Madrid sobre el Levante en la jornada 20, la diferencia quedó disminuida a solo un punto, por lo que las posiciones se pudieran invertir en pocos días.

Con la consigna de conseguir el triunfo, el cuadro blanco se meterá a la cancha del Estadio de La Cerámica para medirse contra el Villarreal, el próximo sábado, 24 de enero a las 13:00 horas. Aun con la victoria en la bolsa, el Real Madrid deberá esperar el resultado que se dé entre el Barcelona y el Real Oviedo.

#Deportes | Ante cánticos y abucheos, el Real Madrid logró vencer al Levante y romper racha de malos resultados ??https://t.co/mC1m74KrqD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui