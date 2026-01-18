Cruz Azul sufre de más: Vence al Puebla con polémica por el VAR y un hombre más en todo el partido

Ciudad de México.- Con sufrimiento y dramatismo al final del encuentro, el Cruz Azul pudo quedarse con el triunfo ante el Puebla en acciones correspondientes a la jornada 3 del Clausura 2026. Pese a tener superioridad numérica durante todo el encuentro, 'La Máquina' apenas pudo superar a los rivales con un solitario gol en la parte complementaria, además de que se vieron apoyados por el VAR en los instantes finales.

Cuando apenas los dos equipos se estaban asentando en la maltratada y polémica cancha del Estadio Cuauhtémoc, el Puebla se quedó con uno menos luego de que su mediocampista cometiera una fuerte entrada sobre un jugador del Cruz Azul. Fernando Monárrez intentaba recuperar el balón, pero una patada tardía terminó con una plancha sobre el tobillo de Erick Lira, lo que causó la roja directa después de una revisión en el VAR.

Si bien 'La Máquina' tomó el control del balón con posesiones largas, no pudo encontrar la claridad luego de pasar el mediocampo ante un Puebla que optó por un parado defensivo al verse con un hombre menos. En la primera mitad, el Cruz Azul tuvo tres oportunidades claras, pero los disparos de Gabriel Fernández y Rodolfo Rotondi no terminaron con la puntería necesaria.

En la parte complementaria, Nicolás Larcamón realizó un par de ajustes para asegurar el triunfo, aunque esos movimientos causaron descuidos defensivos del Cruz Azul, lo que desencadenó las únicas oportunidades del Puebla. La anotación por parte de 'La Máquina' fue la clara muestra de lo que fue el encuentro, ya que luego de una jugada fortuita y varios rebotes, José Paradela envió el balón a las redes.

Cuando parecía que el cuadro cementero ya tenía asegurados los tres puntos, Gonzalo Piovi cometió una falta dentro de su propia área, lo que provocó la pena máxima ya en tiempo agregado. Mario Terrazas, silbante central, fue llamado a la revisión por el VAR y, luego de un extenso análisis, anuló la decisión inicial y finiquitó las oportunidades del empate.

Con este triunfo, el Cruz Azul logró treparse a la cuarta posición de la tabla, luego de tres encuentros en los que acumula par de victorias y una derrota. En contraparte, 'La Franja' cayó hasta el puesto 13, aunque podría bajar más lugares una vez los clubes restantes tengan su partido correspondiente a la jornada 3.

Fuente: Tribuna del Yaqui