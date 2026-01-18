Cruz Azul trataría de romper el mercado con la contratación de un exatacante de Boca Juniors

Ciudad de México.- Con la inminente salida de Mateusz Bogusz con rumbo al Houston Dynamo, Cruz Azul se sigue moviendo en el presente mercado de fichajes de invierno con el Torneo Clausura 2026 ya iniciado. La directiva celeste, encabezada por el uruguayo Iván Alonso, ha centrado su atención en el delantero colombiano, Sebastián Villa, quien actualmente milita en el CS Independiente Rivadavia de la Primera División de Argentina.

Según fuentes especializadas en Argentina, como el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, La Máquina intentará hacerse con los servicios del nacido en Antioquia, Colombia, quien no seguirá en Independiente Rivadavia a pesar de contar con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y ser una de las figuras del equipo dirigido por Alfredo Berti. Sin embargo, la operación no resultará fácil, ya que la presencia del cuadro argentino pretende una alta cifra para dejarlo ir.

El futbolista cafetero tiene pasado en Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del continente y con el que registró 29 goles y 33 asistencias en 172 partidos, según datos recabados por el sitio web especializado Transfermarkt. El atacante arribó al conjunto xeneize luego de sus buenas actuaciones en el Deportes Tolima de su país, sin embargo, ha enfrentado problemas legales en los últimos años, situación que ha afectado su continuidad en clubes de alto nivel.

uD83DuDEA8u007BEXCLUSIVOu007D #CruzAzul abrió conversaciones por Sebastián Villa



uD83DuDCCDEl delantero se encuentra en conflicto con #CSIR



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl equipo uD83CuDDF2uD83CuDDFD liberó un cupo de extranjero y busca avanzar por el uD83CuDDE8uD83CuDDF4 pic.twitter.com/5t4FHoLG1T — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 18, 2026

El jugador de 29 años de edad ha sido señalado por violencia género, situación que lo llevó a salir de Boca Juniors y tener un breve periodo por el futbol de Bulgaria con el PFC Beroe Stara Zagora, donde solamente disputó 11 partidos, marcando cinco anotaciones y dando una asistencia de gol. De acuerdo con MARCA México, los problemas de Villa con la justicia comenzaron en 2020, cuando su entonces pareja lo acusó de maltrato físico y psicológico.

Dos años más tarde, el colombiano volvió a ser acusado de violencia de género por su nueva pareja, por lo cual tuvo que comparecer nuevamente ante la justicia, aunque en esa ocasión también enfrentó acusaciones de abuso sexual e intento de homicidio, por lo que un año después fue condenado a dos años de prisión, hasta que en octubre del año pasado fue absuelto. Sebastián Villa podría convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026.

?? uD83CuDDE8uD83CuDDF4 Sebastián Villa fue ofrecido directamente a Iván Alonso, pero es una operación complicada desde la Directiva de Cruz Azul por todos los temas extra cancha que arrastra el Colombiano con respecto a Violencia de género y abuso sexual.



Primero por @GerGarciaGrova pic.twitter.com/yoc2gcr3H5 — uD835uDC02uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC25uD835uDC28uD835uDC2C uD835uDC02óuD835uDC2BuD835uDC1DuD835uDC28uD835uDC2FuD835uDC1A uD83EuDDD4uD83CuDFFB??? (@cordova_sports) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui