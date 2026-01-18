Debut, despedida y récord para Venus Williams en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Venus Williams cayó en la primera ronda del Abierto de Australia, pero su presencia en el primer Grand Slam del año convirtió una derrota en una narrativa histórica que volvió a colocar su nombre en el centro del tenis mundial.

Jugando por invitación y clasificada en el puesto número 576, la siete veces ganadora de un major lideraba 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic remontara para ganar seis juegos seguidos, consiguiendo el break vital en el penúltimo juego extralargo, para una victoria por 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Venus Williams with a gorgeous backhand down the line.



One of the greatest backhand down the lines in the history of the game.



45 years old still doing things BIG.



uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



pic.twitter.com/6SilsgapbV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2026

Con tan solo iniciar el partido de primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en primera ronda en 2015.

"Ha sido un viaje increíble en la cancha hoy", dijo Williams, que salió del estadio con una sonrisa y un saludo con la mano. "Estoy muy orgullosa de mi esfuerzo hoy porque estoy jugando mejor en cada partido, llegando a los lugares a los que quiero llegar. Ahora mismo, solo tendré que seguir adelante, trabajar en mí mismo y controlar mis errores. Esas son cosas también que vienen con jugar partidos extra... todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es súper emocionante haber jugado tan bien y estar en esa posición y estar tan cerca".

Venus tenía 17 años cuando debutó por primera vez en el Abierto de Australia en 1998, alcanzando los cuartos de final. Esta fue su vigésimo segunda visita a Melbourne Park, donde perdió la final contra su hermana, Serena, en 2003 y 2017. Williams llegó al Abierto de Australia con una racha de cinco derrotas consecutivas desde su primera y única victoria en su regreso al circuito en Washington el año pasado. Su regreso al Abierto de Estados Unidos el pasado agosto también terminó en primera ronda.

"Me dije a mí mismo antes del partido que realmente quiero aprovechar este momento, jugar contra Venus Williams es algo que no puedo dar por sentado", dijo Danilovic. "Con 4-0, dije 'simplemente juega'. Fue un placer jugar contra una leyenda así", señaló.

Williams se sintió feliz, a pesar de la derrota

Fuente: Tribuna del Yaqui