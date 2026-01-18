¿Deja fuera a 'Memo' Ochoa? Jorge Campos designa los arqueros para México en la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, se ha tenido el debate sobre cuál debe ser la alineación de arqueros que se deberá tomar en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Uno de los que decidió sumarse a la discusión fue Jorge Campos, guardameta histórico en el balompié azteca, y tiene en claro cuáles son sus tres candidatos, dejando fuera a Guillermo Ochoa.

Precisamente, la polémica gira en torno al nombre de 'Memo', quien dejó en claro sus intenciones de disputar su sexto mundial, pese a que ese hecho le corte la posibilidad a un arquero joven de asistir a su primera justa internacional. Por requerimiento del 'Vasco', Ochoa Magaña se encuentra jugando con el AEL Limassol de Chipre para mantenerse vigente y poder recibir la importante convocatoria.

#Deportes | 'Memo' Ochoa sigue imbatible; el arquero mexicano fue clave para la victoria del AEL Limassol de Chipre ?https://t.co/qjCXEhP9vX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

De acuerdo a su perspectiva, Campos considera que la Selección Mexicana siempre ha contado con buenos arqueros y, sea cual sea la decisión final del entrenador azteca, no será un factor de riesgo en su participación dentro del Mundial 2026. El exitoso guardameta no dudó en respaldar a Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo como los cancerberos que deberían asistir a la justa.

Estos tres nombres han sido los más utilizados en las últimas convocatorias, siendo el arquero del América quien estaría llamado a ser el titular. Pese a la alta competitividad que hay bajo los tres palos, Jorge Campos aseguró que el problema para México estará después del mediocampo, argumentando que se carece de atacantes de calidad.

Nunca hemos tenido problemas en la portería; juegue quien juegue, lo ha hecho muy bien; no va a haber problema. Los problemas son de medio campo para adelante".

Para concluir, Jorge Campos insistió en que la portería no terminará por ser un factor negativo para México y, lejos de centrar el debate en los arqueros, se debe preocupar por el ataque azteca.

¿Quién debería ser el portero titular en el Mundial 2026? uD83EuDDE4uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDE8uD83CuDDE6



Jorge Campos no se preocupa, tiene una teoría… ¿Están de acuerdo? uD83DuDC40



uD83DuDCF9 @Carlos_Ponz pic.twitter.com/7Kb1ohKR2I — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 16, 2026

Guillermo Ochoa ha perdido protagonismo en la Selección Mexicana, ya que la última ocasión que disputó un encuentro con el 'Tricolor' fue en noviembre del 2024. 'Memo' fue convocado para la Copa Oro 2025, certamen en el que no pudo disputar ningún minuto y ya no fue llamado a los amistosos posteriores.

#Deportes | Javier Aguirre presenta la lista de convocados para amistosos de México en enero de cara al Mundial 2026 uD83DuDCCB?https://t.co/5hfuNjirrp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui