Del brazo de Maye, los Patriots vencen a los Texans y avanzan a la final de la AFC

Foxborough, Estados Unidos.- New England está de regreso en la final de la AFC por primera vez en las últimas siete campañas, después de que Drake Maye lanzara tres pases de touchdowns y los Patriots derrotaran a los Houston Texans por 28-16 este domingo.

También la defensiva de los Pats contribuyó a la victoria en casa, al interceptar en cuatro ocasiones al mariscal de campo de los Texans, C.J. Stroud, una de ellas por parte de Marcus Jones, quien la devolvió hasta la zona de anotación.

GOING TO THE AFC CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/Cmt9KALZVQ — New England Patriots (@Patriots) January 18, 2026

Los Patriots harán su decimosexto partido de campeonato de conferencia y el primero desde su camino hacia su sexto título de Super Bowl bajo la dirección de Bill Belichick en la temporada 2018. New England ha ganado sus últimos nueve partidos de la ronda divisional. En la primera temporada de Mike Vrababel como entrenador, los Patriots se enfrentarán a los Broncos en Denver el próximo domingo, con el ganador avanzando a la Super Bowl.

Maye completó 16 de 27 pases completos para 179 yardas, pero tuvo una intercepción y perdió el balón cuatro veces, dos de ellos provocados por las condiciones frías en las que cayó nieve y lluvia durante todo el partido. Uno de los balones sueltos de Maye preparó el primer touchdown de Houston.

Dos de las intercepciones para New England las consiguió Carlton Davis III. Craig Woodson añadió otra intercepción y una recuperación de balón suelto. Las ocho pérdidas combinadas, Woody Marks también perdió un balón suelto para Houston, fue la mayor cantidad en un partido de playoffs desde 2015, cuando los Cardinals y los Panthers sumaron ocho en el duelo por el campeonato de la NFC.

Stroud finalizó con 20 completos en 47 intentos. Todas sus intercepciones llegaron en la primera mitad, convirtiéndose en el primer jugador con cinco o más intercepciones y cinco o más balones sueltos en una sola postemporada. Will Anderson forzó dos balones sueltos para los Texans, que han perdido en la ronda divisional durante tres temporadas consecutivas bajo la dirección del entrenador DeMeco Ryans. La franquicia tiene ahora un balance de 0-7 en esta ronda.

Stroud fue maltratado por la defensiva rival

