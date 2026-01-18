Esteban Ocon admite lo difícil que fue ser compañero de ‘Checo’ Pérez en Force India: "Mucha presión"

Ciudad de México.- Antes de su incursión en Red Bull, el piloto mexicano, Sergio Pérez, siempre había competido en equipos de menor envergadura, aunque se las terminaba ingeniando para ser competitivo en la pista. Una de esas escuderías fue Force India, donde fue acompañado por Esteban Ocon, piloto que recordó lo complicado que fue ser compañero de 'Checo' en sus años de novato dentro de la Fórmula 1.

Pérez y Ocon protagonizaron algunos momentos tensos en su estadía con el equipo rosa, ya que protagonizaron varios accidentes que los terminaban dejando fuera de la competencia. Entre los más recordados está cuando Esteban arrinconó contra las barreras a 'Checo' en el GP de Azerbaiyán y, como venganza, el tapatío hizo lo mismo en el mítico Eau Rouge durante el GP de Spa-Francorchamps.

En referencia a los constantes accidentes entre ellos, el francés aseguró que ahora, con la experiencia que tiene, le gustaría que no hubieran sucedido, pues le costaron puntos importantes al equipo cuando se tenía el VJM10, uno de los monoplazas más rápidos de ese año. "Hay cosas que me habría gustado cambiar. Como spa, por ejemplo. Ese tipo de situaciones no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo".

Era mucha presión. Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado, 'Checo'. Era un sumador constante de puntos en la zona media, probablemente el más constante".

Así mismo, comentó que entiende que gran parte de dichos accidentes fueron su responsabilidad, aunque no lo hacía con la intención de afectar a 'Checo', sino que buscaba demostrar su potencial en el que era su primer año a tiempo completo siendo piloto de la F1. "Era muy joven. No tenía experiencia; por eso también sumamos tantos puntos ese año, porque estábamos compitiendo muy bien juntos".

Por último, señaló que esos roces marcaron para siempre su relación con Sergio Pérez y, aunque dentro de la pista sabe que todos son iguales, sigue manteniendo un gran respeto por él. "Las cosas podrían haber ocurrido de otra manera y, con el respeto que tenía por 'Checo' en ese momento, y que sigo teniendo ahora, habría preferido que las cosas se dieran de otra forma".

Fuente: Tribuna del Yaqui