Helmut Marko vuelve a arremeter contra Sergio Pérez: "Nos equivocamos al fichar a 'Checo' en Red Bull"

Ciudad de México.- Las cosas regresaron a su normalidad con Helmut Marko, pues, luego de haber halagado a Sergio Pérez en un par de ocasiones, volvió a lanzar comentarios en contra del piloto mexicano por sus años dentro de Red Bull. El ahora exasesor del equipo de las bebidas energéticas comentó que fue un error el haber fichado a 'Checo', pues consideró que tenían mejores opciones en el mercado de pilotos.

Marko siempre se mostró reacio en contra del tapatío a lo largo de los tres años que pasó con Red Bull, ya que se encargó de criticar cuando Pérez Mendoza no tenía un buen desempeño y también se inmiscuyó en varias polémicas por realizar comentarios xenófobos. Luego de que se dio su renuncia, Helmut negó que eso haya ocurrido en realidad y lo atribuyó a una campaña en su contra, orquestada por la misma escudería.

#Deportes | Helmut Marko niega comentarios clasistas contra Sergio 'Checo' Pérez: "Fue inventado por ellos" uD83CuDFCE??https://t.co/26nI5WXMYh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Con Marko y Pérez ya fuera de la estructura de Red Bull, su relación pública se había calmado, pero el longevo personaje de la Fórmula 1 volvió a arremeter contra el piloto mexicano. El empresario australiano comentó que fue un error haber fichado a 'Checo' y relató que en la escudería tenían conversaciones avanzadas con Nico Hulkenberg.

Helmut comentó que el acuerdo con Hulkenberg estaba próximo a cerrarse, pero entonces, Sergio Pérez logró su primera victoria dentro de la F1 en el ya mítico GP de Sakhir 2020, por lo que se declinaron en fichar al tapatío. "Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos".

Por último, comentó que el haber fichado a Nico hubiera sido un plan a largo plazo, ya que considera que, con el paso del tiempo, el alemán comete menos errores y se ha convertido en un piloto más constante, lo cual lo ha mantenido vigente dentro de la categoría. "Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi".

uD83DuDCA5 Helmut Marko: "Quizá NOS EQUIVOCAMOS al fichar a Checo Pérez en Red Bull"



uD83DuDC49 "Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos".



uD83DuDC49 "Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores… pic.twitter.com/1WKevmco8C — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 18, 2026

Por su parte, Pérez Mendoza sigue trabajando con Cadillac en lo que será el primer año de la escudería estadounidense en la F1 y el regreso del mexicano a las competencias luego de haberse tomado un año sabático. 'Checo' ya encabezó el primer contacto en pista con el monoplaza oficial, sesiones que le dejaron buen sabor de boca por el funcionamiento de la estructura que estará haciendo su debut durante el 2026.

#Deportes | 'Checo' Pérez de vuelta a las pistas; Cadillac presenta el monoplaza que usarán en la pretemporada de F1 uD83CuDFCE?https://t.co/fLZwHmvlkk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui