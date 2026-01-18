Ja Morant tiene mágico regreso con los Grizzlies y Memphis se impone a Orlando en Londres

Londres, Inglaterra.- Después de una larga ausencia por lesión, Ja Morant regresó a la quinteta titular para liderar a los Memphis Grizzlies a una victoria por 126-109 sobre los Orlando Magic este domingo 18 de enero de 2026, en el primer partido de temporada regular de la NBA en Londres desde 2019.

Morant anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias, Jock Landale añadió 21 puntos y 8 rebotes, y Jaren Jackson Jr. sumó 17 puntos mientras Memphis vengaba su derrota por 118-111 ante Orlando en Berlín el jueves, en la primera de su doble jornada en territorio europeo.

Orlando se colocó abajo por 33 puntos en la primera mitad, antes de reducir la desventaja a 17 puntos con un triple de Paolo Banchero para poner el marcador 108-91 con 8:15 restantes en el último cuarto. Pero a partir de ahí, los Grizzlies cerraron la puerta a cualquier intento de regreso.

El ataque del Magic lo encabezó Anthony Black con 19 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 18 puntos y 7 rebotes. Banchero terminó con 7 encestes de 20 tiros en 16 minutos. También tuvo 9 asistencias y 8 rebotes. El ala-pívot de Orlando, Franz Wagner, sumó 14 puntos en su segundo partido de regreso desde que se perdió cinco semanas por un esguince grave de tobillo. El Magic acertó 10 de 33 desde la línea de tres.

Morant se había perdido seis partidos por una lesión en la pantorrilla derecha y fue una chispa inmediata para un equipo de los Grizzlies que había perdido siete de los nueve partidos. El dos veces All Star fue titular y sumó 20 puntos y 10 asistencias en la primera mitad. El entrenador de los Grizzlies, Tuomas Iisalo, dijo en comentarios previos al partido que Morant estaría con una restricción de minutos. La estrella jugó 28:24 minutos en total.

El partido disputado en el O2 Arena de Londres fue el décimo encuentro de temporada regular en la capital inglesa. La primera fue el 4 de marzo de 2011. Europa tiene previsto que acoja dos partidos más de temporada regular en 2027. Las ciudades anfitrionas son París y Manchester, Inglaterra. En 2028, París y Berlín acogerán partidos.

Después de este par de encuentros, ambos equipos regresan a Estados Unidos para continuar con la actividad del rol regular. El Magic recibirá a los Charlotte Hornets el jueves; mientras que los Grizzlies serán anfitriones de los Atlanta Hawks el miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui