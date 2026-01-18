Jugador de la Selección Mexicana podría firmar con club europeo previo a la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- Con menos de cinco meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, un jugador de la Selección Mexicana pudiera llegar al 'Viejo Continente', luego de ser pretendido por un club de Europa. De acuerdo con la información revelada, Jorge Sánchez pudiera dejar al Cruz Azul y a la Liga MX, luego de que el PAOK de Grecia mostrara interés para comprar su carta.

El lateral derecho ya cuenta con vasta experiencia en un par de ligas europeas, luego de haber sido fichado por el Ajax de la Eredivisie, equipo con el cual disputó 26 compromisos, en los cuales marcó tres goles con el mismo número de asistencias en poco menos de mil 700 minutos. También defendió los colores del Porto, club con el cual estuvo cedido durante un año y no se pudo consolidar en el cuadro titular.

Jorge Sánchez – PAOK interest!



The 28-year-old defender from Cruz Azul is in talks with PAOK.



PAOK are planning to make an offer above €3m for the player.



In addition, two unnamed European clubs are also showing interest in Sánchez.

Luego de su paso por Europa, firmó con el Cruz Azul, haciendo su regreso triunfal a la Liga MX en julio del 2024; desde entonces, se ha convertido en referente con 'La Máquina', con quienes se llevó el título de la Concacaf Champions League. De acuerdo con lo revelado por Adrián Esparza Oteo, su buen desempeño con el conjunto cementero ha despertado el interés del PAOK de la Superliga de Grecia.

Pese a eso, el reportero de TUDN aseguró que, al momento, no ha habido negociaciones entre ambas directivas, sino que simplemente el conjunto europeo ha mostrado interés por el mexicano. Por último, comentó que se le estará dando seguimiento al jugador en las próximas jornadas y, en caso de que el PAOK lo crea conveniente, lanzará la oferta formal para concretar la firma de Jorge Sánchez.

@A_EsparzaOteo nos cuenta de la posibilidad de que Jorge Sánchez deje a Cruz Azul para ir al futbol griego



uD83DuDD34 #FutbolCentral EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/vqDMgdZb3y — TUDN USA (@TUDNUSA) January 18, 2026

El canterano del Santos Laguna tuvo su debut con la Selección Mexicana mayor en el 2019 bajo el mandato de Gerardo Martino y, desde entonces, se ha convertido en uno de los jugadores más constantes con el 'Tricolor' y ya cuenta con experiencia mundialista. En total, tiene 54 encuentros con la playera azteca, acumulando más de 4 mil 200 minutos y cuenta en su haber con dos títulos de la Copa de Oro, además de la Nations League del 2025.

Jorge Sánchez está llamado a ser uno de los elementos que México lleve a la Copa del Mundo 2026 y ya fue incluido en la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos que la Selección tendrá en enero.

Javier Aguirre presenta la lista de convocados para amistosos de México en enero de cara al Mundial 2026

