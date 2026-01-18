Jugador de los Algodoneros de Guasave es el MVP de la campaña 2025-26 de la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- La campaña 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) llegó a su fin para los Algodoneros de Guasave, con su eliminación en la ronda de semifinales a manos de los Tomateros de Culiacán, quedándose en la orilla por el campeonato.

Sin embargo, no todo fue negativo para la novena albiazul, que logró rescatar un poco de la temporada que no arrancó del todo bien, pero que al final le bastó para meterse a los playoffs, donde dieron la sorpresa al dejar fuera a los superlíderes Jaguares de Nayarit, antes de ser eliminados por los guindas.

Y mientras dan vuelta a la página, este domingo los Algodoneros recibieron una buena noticia que vino a caer como un bálsamo en este doloroso momento, al darse a conocer que su jardinero Leo Heras fue elegido como el Jugador Más Valioso de la campaña.

El outfielder, quien llegó vía préstamo a los Algodoneros, tuvo una de sus mejores campañas en el frígido circuito al finalizar como líder de cuadrangulares durante el rol regular, al sumar 14 palos de vuelta entera, con un porcentaje de bateo de .302 y con 34 carreras remolcadas con la escuadra sinaloense.

Los 14 bambinazos son la mayor cantidad en una campaña para Heras en sus 16 años dentro de la Liga del Pacífico, mientras que sus 34 empujadas vienen a ser su tercer mejor marca dentro del circuito, después de remolcar 38 para los Charros de Jalisco en la 2014-15 y 35 con Guasave en 2010-11.

Esta es la primera ocasión en su carrera que el guardabosques originario de Tecate, Baja California, se hace acreedor al Trofeo 'Héctor Espino'. Por si fuera poco, durante el rol regular de esta campaña, Heras escribió su nombre con letras doradas la noche del viernes 26 de diciembre del 2025, cuando conectó su triple número 41 de por vida en la LAMP, dejando atrás la legendaria marca de Matías Carrillo, siendo líder solitario de este departamento en la historia de nuestro circuito.

De esta manera, Heras se convierte en el primer integrante del equipo de los Algodoneros en ser reconocido como el Jugador Más Valioso, desde que el también outfielder Christian Presichi se llevara este honor en la temporada 2007-2008.

'El Niño Heras' ganó la votación al mayor de los premios de la campaña con el 29 por ciento, seguido de Eric Filia de Cañeros de Los Mochis con un 23 por ciento, Julián Ornelas de los Charros de Jalisco (17 por ciento), Orlando Martínez (10 por ciento) y Ramón Ríos (9 por ciento) de Tomateros de Culiacán, Willie Calhoun (8 por ciento) y Bligh Madris de Charros con un 4 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui