Keylor Navas se convierte en el héroe de Pumas en apresurado empate ante el León del Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras ir abajo en el marcador durante gran parte del compromiso, los Pumas UNAM pudieron rescatar un dramático empate ante el León FC. Keylor Navas, arquero del conjunto universitario, se convirtió en el jugador clave para haber sumado un punto luego de varias intervenciones exitosas que garantizaron la igualdad en el marcador.

El conjunto capitalino tuvo un complicado duelo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, ya que fue sometido por el rival y tuvieron que modificar su parado a tirarse atrás para minimizar los daños, luego de verse abajo en el marcador en apenas nueve minutos. En un cobro de esquina, Didier Cambindo intentó recentrar el balón, pero su cabezazo fue directo al segundo palo y se terminó convirtiendo en su primera anotación del torneo.

¡Gol de León! Díber Cambindo se estrena como goleador esmeralda pic.twitter.com/i7zUbvk445 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

Con el uno por cero, el León tomó el control total del esférico y, aunque generaron varias oportunidades claras para marcar, no terminaron por ampliar la ventaja gracias a las intervenciones de Navas. Con la diferencia mínima, los protagonistas se marcharon a los vestidores ante el abucheo de los aficionados asistentes, quienes no estuvieron satisfechos con el desempeño del equipo local.

El reinicio del encuentro trajo consigo más oportunidades del cuadro del bajío, siendo una de las más claras cuando Juan Pablo Domínguez aprovechó un error defensivo, pero la jugada terminó neutralizada por una nueva atajada del arquero costarricense. Cuando parecía que el León tenía asegurados los tres puntos, un contragolpe los tomó mal parados y abrió la puerta para que cayera el empate de los locales.

¡Pónganle un monumento a Keylor Navas! Error en la salida de Pumas que el arquero tico salva pic.twitter.com/gOQ4ut3IJx — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

En una jugada vertical que inició desde el propio Keylor Navas, Alan Medina recibió el esférico mientras que se encontraba sin marca por la lateral izquierda. El mediocampista envió un centro justo al manchón penal y de cabeza, Juninho Vieira mandó el balón al segundo poste, marcando su primer tanto en la Liga MX y, por consiguiente, la primera anotación con la camiseta de Pumas.

¡Explota C.U. con el gol de Pumas! uD83DuDE0EuD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25



Juninho se estrena como goleador en la Liga MX uD83EuDD29? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/t16LSvcujh — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

Pese a no tener el mejor rendimiento, los Pumas continúan con el paso invicto en el Clausura 2026, ya que tienen un triunfo y un par de empates, lo que los deja en el sexto peldaño. En la jornada 4, el cuadro universitario repetirá de local, ya que recibirá al Santos Laguna, mientras que el León hará lo propio con Tigres UANL.

Fuente: Tribuna del Yaqui