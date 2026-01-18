¿Messi en la Copa Libertadores? Negocian el regreso de la Liga MX y la MLS al torneo continental

Ciudad de México.- Luego de varios años de ausencia, la Liga MX pudiera regresar a disputar el torneo continental de clubes más importante, aunque ahora sería de la mano de la MLS. Jorge Mos, copresidente del Inter de Miami, confirmó que está encabezando las negociaciones para que la Conmebol vuelva a aceptar a los equipos de la Concacaf en la competencia, lo cual se podría concretar en los próximos años.

El presidente de 'Las Garzas' resaltó que ha mantenido conversaciones directas con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y pareciera que han avanzado hacia buen puerto. "He tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro Domínguez para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores", señaló.

uD83CuDFC6uD83EuDDD0 JORGE MAS, PROPIETARIO DE INTER MIAMI, Y LA POSIBILIDAD DE LA COPA LIBERTADORES



? En diálogo con Olé uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD, reveló que ya hubo charlas con Conmebol sobre la posibilidad de que el Inter Miami dispute algún día la Libertadores...



uD83CuDFA5 @fedesaint pic.twitter.com/WgraK9Rfj1 — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2026

También, resaltó que las negociaciones iniciales se encaminan a que solo los equipos campeones de cada liga sean tomados en cuenta para participar en la Copa Libertadores. "Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo".

Cabe recordar que el Inter de Miami es el actual campeón del certamen estadounidense, lo que abriría las puertas para que Lionel Messi se enfrente a equipos argentinos y sudamericanos. Por parte de la Liga MX, no queda claro si participarán los monarcas del Clausura y Apertura y se optará por darle el boleto al que resulte ganador del Campeón de Campeones.

#Deportes | Lionel Messi consigue un nuevo título en su carrera; Inter de Miami se convierte en campeón de la MLS uD83DuDC40?https://t.co/GekNrhFhqC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Los clubes mexicanos comenzaron su participación en la Copa Libertadores como invitados desde 1988 y tuvieron participaciones constantes hasta el 2016. Un año después, los equipos de la Liga MX decidieron declinar las invitaciones luego de que el nuevo sistema de competencia aprobado por la Conmebol no les permitiría ajustarse al calendario, marcando el final de la historia de la Liga MX en dicha competencia.

Ningún club del balompié azteca logró alzarse con el título y las mejores participaciones las registraron el Cruz Azul en el 2001, las Chivas del Guadalajara en el 2010 y los Tigres UANL en el 2015, quedando en la segunda posición. El América también tuvo buenas actuaciones, ya que disputaron las semifinales en un par de ocasiones.

#Deportes | Cruz Azul sufre de más: Vence al Puebla con polémica por el VAR y un hombre más en todo el partido ???https://t.co/bqk1ET61cL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui