No todo es reguetón: Green Day actuará en la apertura del Super Bowl 60 de la NFL

Los Ángeles, Estados Unidos.- La NFL celebrará el 60 aniversario del Super Bowl con un acto de apertura local. La liga anunció el domingo que la legendaria banda Green Day dará inicio al gran partido con una ceremonia inaugural el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

La actuación celebrará de los rockeros seis décadas de la historia del campeonato, y la banda interpretará un popurrí de sus éxitos para acompañar a generaciones de MVP (Jugador Más Valioso en inglés) del Super Tazón mientras desfilan en el campo.

El trío, que se formó en la subregión East Bay del Área de la Bahía de San Francisco y está formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, se espera que interprete una selección de sus himnos más conocidos como parte del tributo.

"¡Estamos súper emocionados por abrir la Super Bowl 60 justo en nuestro jardín!", dijo el cantante Armstrong. "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVPs que han dado forma al juego y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a hacer ruido!".

"Celebrar 60 años de historia en la Super Bowl con Green Day como banda local, mientras honra a las leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una forma increíblemente poderosa de iniciar el Super Bowl LX", dijo Tim Tubito, director sénior de presentación de eventos y partidos de la liga. "Mientras trabajamos junto a NBC Sports para esta ceremonia de apertura, esperamos crear una celebración colectiva para los aficionados en el estadio y en todo el mundo".

La ceremonia de apertura tendrá lugar antes del espectáculo previo al partido, en el que Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará 'America the Beautiful' y Coco Jones interpretará 'Lift Every Voice and Sing'.

El show del medio tiempo del Super Bowl LX estará a cargo de Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista latino en encabezar en solitario este show, considerado el más visto del mundo. La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron que el artista puertorriqueño llevará su propuesta de trap latino y reguetón al escenario principal del Levi’s Stadium.

Fuente: Tribuna del Yaqui