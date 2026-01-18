Santos Laguna vs Bravos de Juárez; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 3 del Clausura 2026

Torreón, Coahuila.- Luego de varios intensos encuentros, la jornada 3 del Clausura 2026 llegará a su fin y uno de los últimos compromisos será entre el Santos Laguna y los Bravos de Juárez. Luego de no haber tenido el arranque de torneo esperado, ambas escuadras saltarán a la cancha del Territorio Santos Modelo en búsqueda del triunfo y redención para recuperar puestos en la tabla.

De las dos escuadras, los Bravos son quienes se encuentran mejor posicionados luego de encontrarse en el puesto 11 con apenas tres unidades luego de registrar una victoria y una derrota en las dos jornadas disputadas. En contraparte, el conjunto lagunero quedó relegado hasta el peldaño 17 con par de descalabros, por lo que no tiene puntos y la diferencia de goles le permite estar por encima del Mazatlán FC.

En la jornada anterior, el conjunto fronterizo tuvo su primer duelo en casa del Clausura 2026, recibiendo a las Chivas del Guadalajara, a quienes le compitieron de tú a tú durante todo el encuentro, pero terminaron siendo superados en el agregado. Pese a que fueron superados en remates y tiros al arco, Juárez aguantó el empate hasta los instantes finales cuando, en el 90+4, Yael Padilla anotó el único tanto de la noche.

Por su lado, el Santos se metió a la complicada cancha del Estadio Nemesio Diez para medirse contra el actual bicampeón y, aunque dominaron la primera mitad, los Diablos del Toluca terminaron remontando. Haret Ortega, Marcel Ruiz y Helinho fueron los artífices de tres anotaciones en menos de 10 minutos de la parte complementaria con la que sentenciaron el rumbo final del encuentro.

Horarios del Santos Laguna vs Diablos del Toluca

Estadio: Estadio Corona, Torreón, Coahuila

Fecha: Domingo, 18 de enero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: VIX Premium

La última ocasión en la que se enfrentaron fue en la jornada 6 del Apertura 2025, partido en el cual los Bravos se impusieron con marcador de dos anotaciones por una. Este resultado refleja lo que han sido sus duelos recientes, ya que Juárez ha ganado en cuatro ocasiones, mientras que el Santos solo registra un laurel en sus últimos cinco partidos.

