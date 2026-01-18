¿Se va del Real Madrid? Vinicius Junior habría lanzado un ultimátum tras recibir abucheos en su contra

Ciudad de México.- Los fuertes silbidos y abucheos que los aficionados lanzaron en el Estadio Santiago Bernabéu parecen haber hecho eco dentro del vestidor del Real Madrid y, sobre todo, en Vinicius Junior. El atacante brasileño habría lanzado un ultimátum a la directiva del equipo luego de no sentirse valorado por el resto de la plantilla y los seguidores del conjunto 'merengue'.

Tras los fracasos en la Supercopa de España y la Copa del Rey, el Real Madrid regresó a casa para reiniciar las actividades correspondientes a LaLiga, recibiendo al Levante, pero el recibimiento que tuvieron por su afición fue hostil. Los miles de asistentes abuchearon y silbaron desde que el equipo saltó al campo para calentar; dichas protestas continuaron durante el resto del encuentro, pese a que el equipo blanco se llevó la victoria.

#Deportes | Ante cánticos y abucheos, el Real Madrid logró vencer al Levante y romper racha de malos resultados ??https://t.co/mC1m74KrqD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Vinicius ha tenido meses complicados, en los que estuvo inmiscuido durante varias polémicas contra Xabi Alonso, ahora exentrenador del Real Madrid. Se dice que Vini fue uno de los principales artífices del despido del estratega catalán, lo cual lo terminó convirtiendo en uno de los principales focos de los abucheos en el recinto de Chamartín.

Luego del encuentro y de acuerdo a lo publicado por El Periódico, medio español, el atacante sudamericano le comunicó a la directiva del club sus intenciones de abandonar la plantilla en los meses próximos. "No quiero jugar en un lugar donde no me quieren", habría señalado Vinicius.

El delantero puso pausa a las negociaciones para la renovación de su contrato y las mismas se iban a retomar luego de la Copa del Mundo 2026; aunque sin Xabi Alonso de por medio, se creía que el acuerdo podía llegar a buen puerto antes de lo planeado. Con esta nueva decisión por parte del jugador, podría concretarse su salida en los próximos meses, ya que cuenta con contrato vigente hasta el segundo semestre del 2027.

Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid, salió en defensa de Vinicius y, aunque aceptó que no está en su mejor faceta, trabajarán para que su versión estelar regrese, además de señalar que la afición ha sido muy injusta con él, luego de los títulos que ha conseguido para el equipo.

#Seguridad | Álvaro Arbeloa condena los abucheos en el Santiago Bernabéu: "Es gente que no quiere al Real Madrid" ?https://t.co/mf6at2Mj1k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

