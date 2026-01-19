Caborca hace historia: Se corona campeón estatal de futbol derrotando a Cajeme en la final

Caborca, Sonora.- Este fin de semana se vivió un suceso histórico en el deporte caborquense, ya que este municipio se proclamó campeón estatal de futbol categoría 2010 y Menores, tras superar en una emocionante final al conjunto de Ciudad Obregón. El selectivo de la heroica levantó el trofeo, luego de un cerrado partido, que terminó 2 goles a 1.

La final fue soñada, ya que revivió una historia de hace 21 años, cuando Caborca enfrentó a Cajeme por el pase al Nacional en la categoría 15–16 años, en un partido que terminó igualado a uno, perdiendo después en tanda de penales. Ahora, en esta ocasión, la historia se repitió, pero con un desenlace distinto y favorable para los locales.

Los jugadores de Caborca celebrando

Con esta importante victoria, el selectivo de la Perla del Desierto obtuvo el pase al Nacional a celebrarse en Monclova, Coahuila, del 26 al 31 de marzo, donde representará a todo el estado de Sonora. También, durante el torneo, Derek Lizárraga, del Selectivo Caborca A, fue reconocido como Campeón Goleador y una de las figuras a seguir.

Estoy muy orgulloso, muy contento. Los jóvenes de Caborca demostraron que sí se puede. Le ganaron a ciudades de un millón de habitantes como Hermosillo, medio millón como Obregón, jugando a un nivel tope, como lo somos la gente del desierto. Esto es solo una forma de demostrar que Caborca es grande", declaró el presidente municipal, Abraham 'El Cubano' Mier, quien felicitó a los jóvenes y ahora campeones.

Por otra parte, el presidente de Caborca, como parte del reconocimiento al esfuerzo y desempeño del equipo campeón, afirmó que los jugadores tendrán incentivos de tres mil pesos para cada integrante del equipo, además de 10 mil pesos al campeón goleador. Igualmente les regalará taquetes nuevos, como una forma de motivar y respaldar a quienes representaron a la ciudad con gran orgullo.

"Gracias a los papás, porque sin el apoyo de ustedes no estuvieran aquí. Que ellos entiendan el sacrificio que hacen para que estén aquí. Tener papás y familiares que los apoyen es lo mejor que hay en la vida. Estoy supercontento por tener este estatal en Caborca. Enhorabuena por Caborca. Este es el semillero que después va a gobernar a Caborca. Estos jóvenes, así de luchadores, van a sacar a Caborca aún más alto", concluyó Mier.

Así vivimos la inauguración del Torneo Estatal Infantil y Juvenil 2026, donde familias y más de 400 niños y jóvenes de todo Sonora se dieron cita en la Unidad Deportiva Eduardo Gómez, para celebrar el deporte y el talento que crece en nuestro estado.#CaborcaPiensaenGrande pic.twitter.com/l41JyUh1ri — AbrahamCubanoMier (@CubanoMier) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui