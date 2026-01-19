¿De Brasil a Coapa? El futbolista argentino que se convirtió en objeto de deseo para el América

Ciudad de México.- Orillado por su complicado arranque en el Torneo Clausura 2026, la directiva del Club América se sigue moviendo en el mercado de fichajes de invierno en busca de soluciones y nuevas variantes para el cuerpo técnico encabezado por André Jardine. De acuerdo con medios especializados como ESPN, el conjunto de Coapa sondea el futbol brasileña en busca de este jugador talentoso y tal parece que ya tienen a su candidato.

Se trataría del atacante argentino de 23 años de edad, Bruno Zapelli, quien actualmente milita en el Club Athletico Paranaense. Los reportes indican que sería pedido expreso de Jardine, por lo que se espera tener novedades en los próximos días en cuanto a una posible contratación. El atacante arribó al Brasileirao procedente del Club Atlético Belgrano, club con el que debutó profesionalmente en el 2019 y con el que logró destacar favorablemente.

Zapelli se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes del campeonato brasileño, en gran medida gracias a su capacidad para generar juego, su buena lectura táctica y su llegada al área rival. Su desempeño en Brasil no ha pasado desapercibido, pues ha llamado la atención de diferentes clubes, incluido el América, quien lo ve como una opción para potenciar su funcionamiento ofensivo en este semestre tan exigente.

Estaba exigiendo la llegada de un volante, él quiere un volante, un '10' quiere y no ha llegado... está tardando mucho en llegar y no lo quieren traer. Vale cinco millones de dólares, está jugando ahorita en Brasil, pero no lo quieren traer... juega en el Athletico Paranaense. No lo quieren traer o no tienen el dinero para pagarlo, increíble que no tenga el dinero", explicó el periodista Héctor Huerta durante una edición de Fútbol Picante, programa estrella de ESPN.

Al interior del equipo azulcrema, según fuentes extraoficiales, creen que Bruno Zapelli cuenta con la capacidad de ser el volante que tanto necesitan desde la salida del chileno Diego Valdés. Con el club brasileño, el originario de Villa Carlos Paz, Argentina, ha disputado un total de 137 partidos oficiales, registrando 11 goles y 23 asistencias desde su llegada en 2023. Además, tuvo la oportunidad de conquistar el Campeonato Paranaense en 2024.

