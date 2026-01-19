Diego Simeone Firma un Acuerdo Histórico como Embajador con CampoBet

Ciudad de México.- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha sido confirmado como embajador oficial de CampoBet en México, según ha anunciado hoy la marca como parte de una asociación histórica. Esta asociación une la identidad futbolística distintiva y el espíritu competitivo de Simeone con el compromiso de CampoBet de ofrecer una experiencia de apuestas más atractiva y centrada en los aficionados.

Simeone, conocido por los aficionados como “El Cholo”, dirige el Atlético de Madrid desde 2011, con el que ha ganado ocho títulos (incluidos dos de LaLiga) e importantes trofeos europeos, entre ellos dos UEFA Europa League. Como jugador, disputó más de 100 partidos con la selección argentina y ganó la Copa América en 1991 y 1993.

Como parte de la colaboración, CampoBet lanzará un juego de gestión futbolística en el que los usuarios podrán poner a prueba sus conocimientos tácticos a través de un desafío de estilo managerial centrado en la toma de decisiones, la progresión y las recompensas. Los jugadores podrán avanzar por los niveles de fidelidad de CampoBet, desde Principiante hasta Aficionado, Profesional, Clase Mundial y, finalmente, Leyenda, desbloqueando recompensas a lo largo del camino en una trayectoria inspirada en la propia trayectoria de Simeone a través de la disciplina, el trabajo duro y el deseo de mejorar continuamente.

‘Con la experiencia creada por CampoBet, los aficionados podrán involucrarse directamente en el aspecto táctico del juego y ver cómo las decisiones marcan la diferencia’, afirma Diego Simeone. ‘El camino para alcanzar mis objetivos se basa en los valores que priorizo: disciplina, trabajo duro y conciencia táctica para ir un paso por delante.’

“Diego Simeone es respetado por su intensidad y los estándares que establece, y es precisamente por eso que esta asociación se siente auténtica”, declaró el representante oficial de la marca CampoBet. “Los aficionados en México viven el fútbol con verdadera pasión, y esta colaboración nos permite acercarlos a la mentalidad que hay detrás del juego a través de contenidos, promociones y experiencias creadas en torno al deporte que aman.”

Simeone aparecerá en las plataformas digitales, campañas publicitarias y actividades promocionales de CampoBet a lo largo de 2026 y más allá.

Acerca de CampoBet

CampoBet es una plataforma en línea establecida en el mercado mexicano que ofrece un enfoque dual en apuestas deportivas y entretenimiento de casino. Con más de 1,000 eventos diarios que van desde la Liga MX hasta los eSports, la plataforma se distingue por su innovador sistema de gamificación, en el que los usuarios completan desafíos para ganar recompensas canjeables.

Acerca de Diego Simeone

Diego Simeone es un entrenador de fútbol profesional argentino y exjugador, que actualmente dirige al Atlético de Madrid. Conocido por su intensidad y su enfoque táctico, Simeone ha llevado al Atlético a conquistar importantes trofeos nacionales y europeos y ha alcanzado dos finales de la UEFA Champions League. Como jugador, representó a Argentina en más de 100 ocasiones y ganó la Copa América en 1991 y 1993.