Guerrero mexicano 'cuelga los guantes': 'Zamorita' Reyes anuncia su retiro profesional

Ciudad Obregón, Sonora.- Sonora es de grandes pugilistas y este fin de semana, uno de los guerreros más destacados de la última década de dicho estado sorprendió al gremio boxístico al anunciar su retiro como profesional; se trata de David 'Zamorita' Reyes.

Fue el domingo 18 de enero a través de sus redes sociales, donde el cajemense compartió algunas fotografías de su trayectoria, con un mensaje donde dejaba en claro que su adiós en el 'deporte de los puños' había llegado. "Gracias a Dios por permitirme transitar 13 años en esta hermosa disciplina del boxeo profesional. Muchos recuerdos, tanto de mis padres, promotores, amigos y gente que estuvo presente con el apoyo. Gracias por todo. Llegó el momento de colgar los guantes y cerrar un ciclo para iniciar otro con un propósito mayor; está por comenzar una nueva etapa en mi vida desde otro ángulo, mismo contexto, pero desde otro ángulo", compartió.

Reyes intercambiando golpes con Hernán Márquez

El anuncio llega después de su derrota por nocaut, el pasado sábado ante Anthony Cuba en Soboba Casino, San Jacinto, en Estados Unidos. El combate fue en las 140 libras, división más pesada en la que normalmente peleaba y en la que tuvo sus mejores momentos.

En poco más de una década que tuvo como profesional, David Reyes enfrentó a rivales como Hernán 'Tyson' Márquez, Rey Picasso, 'Titán' Rodríguez y Juan Carlos 'Zurdo' Sánchez. Igualmente, vio actividad en diferentes partes de la República Mexicana y Estados Unidos; también llegó a ser visto por Óscar de la Hoya.

Entre sus títulos destacados está el título mundial plata juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mismo que obtuvo al vencer por la vía de los puntos en la Arena Itson al hermosillense Jonathan Sanchez Cantu. Igualmente, se le presentó la oportunidad de adjudicarse el cinturón de Norteamérica, pero cayó frente al excontendiente mundial Melving López. "13 años muy productivos. Logré una carrera excelente gracias a Dios, me retiré a tiempo", compartió para TRIBUNA el 'Zamorita'.

Ahora el legado Reyes se mantendrá con Dan Reyes, hermano de David, quien mantiene una marca de ocho victorias, un descalabro y seis nocauts, siendo considerado uno de los prospectos a seguir que tiene actualmente Ciudad Obregón, Sonora.

