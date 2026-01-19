Halcones de Obregón anuncian a otro extranjero para el arranque del Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Halcones de Ciudad Obregón continúan sumando piezas a su roster de cara al arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa, donde pretenden ser uno de los protagonistas principales.

Es por eso que este lunes anunciaron la llegada del escolta estadounidense Jaden House, quien llega para aportar su capacidad anotadora, intensidad y experiencia dentro del baloncesto universitario al plantel que dirigirá de nueva cuenta Manu Gelpi.

El norteamericano llega con buenos números

Además, el nuevo refuerzo emplumado se caracteriza por su agresividad ofensiva, capacidad para atacar el aro, generar puntos en momentos clave y aportar energía en ambos costados de la cancha, cualidades que encajan con el proyecto deportivo del club.

House arriba a la escuadra emplumada procedente de la Universidad de Rhode Island, donde tuvo una destacada etapa dentro de la Atlantic 10 Conference. En su última temporada colegial promedió 11.5 puntos y 3.1 rebotes por partido, participando en 31 encuentros, 17 de ellos como titular. A lo largo de su carrera universitaria acumuló 1,809 puntos, consolidándose como un anotador constante y confiable.

Durante esta etapa por el basquetbol colegial, House fue reconocido en múltiples ocasiones, incluyendo nombramientos como Atlantic 10 Player of the Week y Big South Player of the Week, además de recibir Mención Honorífica del Big South, reflejo de su impacto individual y regularidad en la duela.

Con esta incorporación, Halcones de Ciudad Obregón continúa fortaleciendo su roster, apostando por talento probado y perfiles que puedan aportar desde el inicio de la temporada. El jugador de 1.92 metros se une a Tony Farmer y Josh Perkins como los extranjeros confirmados para formar parte del plantel emplumado de cara a la próxima campaña de la Liga Mexicana de Basquetbol, la cual se encuentra a poco más de tres semanas para que dé inicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui