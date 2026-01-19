Histórica jornada de Djokovic; iguala dos récords al ganar su partido 100 en Australia

Melbourne, Australia.- Con un gran escenario listo, Novak Djokovic dio rienda suelta a su tenis y ofreció una actuación que demostró a sus rivales y a sus aficionados que está aquí con un único objetivo: un histórico título 25 de Grand Slam.

Djokovic celebró su victoria número 100 en el Abierto de Australia, tras imponerse por 6-3, 6-2, 6-2 sobre Pedro Martínez de España e igualó dos récords históricos de tenis, ya que al saltar a la pista este lunes, el serbio de 38 años igualó el récord de 21 participaciones en Melbourne de su antiguo rival Roger Federer, retirado desde 2022.

This Novak Djokovic picture is legendary. pic.twitter.com/SzSoPzvvwo — Danny (@DjokovicFan_) January 19, 2026

Su récord ahora es de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha ganado 10 títulos. Y eso le convierte en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con 102 en hierba en Wimbledon y 101 en tierra batida en Roland Garros.

Sin embargo, lo que realmente desea el ganador de 24 grandes campeonatos es ganar seis partidos más en las próximas dos semanas, suficiente para convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos. Ya posee los récords de más títulos individuales masculinos de Grand Slam y la mayor cantidad en la era Open.

"Hacer historia es una gran motivación", dijo. "En cuanto a su rendimiento, la sensación en la cancha fue genial. No podría pedir más. Obviamente, una gran actuación de saque", agregó, añadiendo que la victoria contundente fue "enviar la señal correcta, no solo a ti, sino a todos tus rivales".

En su duelo ante Martínez, Djokovic mostró signos de buena forma, con un golpe de derecha cruzado en carrera cerca del final del primer set que saludó con una celebración de arrancar la cuerda. En el tercer set, dijo que estaba canalizando a Gael Monfils cuando este saltó a otro golpe de derecha y golpeó un cruzado ganador.

Sus estadísticas de servicio establecieron un sólido marcador: 77 por ciento de primeros saques en el ingreso, 93 por ciento de puntos ganados en el primer saque, 85 por ciento de puntos en el segundo saque ganados y 14 saques directos. No tuvo un punto de ruptura.

Fuente: Tribuna del Yaqui